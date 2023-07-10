Meclis komitesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komitenin, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.