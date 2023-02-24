Meclis Komitesi’nde Hal Yasa Tasarısı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP Girne Milletvekili)” ve “Hal Yasa Tasarısı” gündemi ile toplandı.

bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da hazır bulunduğu Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, ilgili yasa tasarısını madde madde oylamaya devam ediyor. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.