Meclis, maaş kesintileriyle ilgili yasayı komitede görüşmek üzere çalışmalarına ara verdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Covid 19 nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacak kesintilerle ilgili yasa tasarısını komitede ele almak üzere bugünkü çalışmalarına yarım saat ara verdi.

Ara, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun’un, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da bu sabah ivediliği alınan, “Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’nın komitede oylanması önerisi üzerine alındı.

Ara verilmeden önce bazı milletvekilleri söz alarak, konuşma yaptı.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, sabah bu konudaki görüşleri paylaştıklarını ancak sonrasında yapılan konuşmaların kafa karıştırıcı olduğunu savunarak, hükümet olmasaydı da aynı karışıklıkların yaşanacağını söyledi.

Erhürman, kredi alan kişilerin kredilerini ödeyememesinin sorumlusunun devletin kapatma kararı olduğuna işaret ederek, kredilerin aynı faizle ötelenmesinin kimseye kolaylık sağlamayacağını kaydetti.

Tufan Erhürman, ekonomik tedbirler kapsamında bir şey yapılmadığını, her zaman aynı düzenlemelerle yapılan işlemlerin “yeni ve tedbir” diye lanse edilmesinin yanlış olduğunu savundu. Erhürman, 90 gün aynı faizle öteleme işleminin zaten her zaman uygulanan bir şey olduğunu ve bunun da zaten yapılandırma kapsamına girmediğini söyledi.

Öngörülen ücret desteği için henüz başvuruların başlamadığını, 1500 TL’lik ödemelerin ise zaten aylardır yapıldığını ifade eden Erhürman, düşük faizli borçlanma konusunda ise nisandan beri öneri yaptıklarını ancak şimdi yapılacak borçlanmanın çok daha yüksek faizle yapılacağını vurguladı.

31 Aralık’ta ödeneceği söylenen 1500 TL’lerin de yeni ödendiğini anımsatan Erhürman, Meclis kürsüsünden yapılan konuşmaların halkı yanıltıcı nitelikte olmasını eleştirdi. Erhürman, Başbakanın meclis kürsüsünden verdiği sözleri zamanında yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi.

Erhürman, 2020 de 2,3 milyarlık protokolün 1,6 milyarının kullanılabildiğine işaret ederek, imzalanacağı söylenen yeni protokolün detaylarının hükümet tarafından paylaşması ve sürecin doğru programlanması gerektiğini belirtti.

SANER

Yeniden söz alan Başbakan Ersan Saner, hükümete gelecekleri zaman, kaynakların gelmesinde gecikmeler yaşanabileceğini söylediklerini aktardı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomik örgütlerin bile sorunlarını çözmek için Ankara’ya gidiyor olduğuna işaret ederek, hükümeti eleştirdi.

Egemen eşitlik isteyen bir toplum olarak, köy yollarının yapımının bile Ankara’ya sorulduğuna işaret eden Özyiğit, “Biz vilayet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vali mi?” dedi.

Özyiğit, maaşlardan da kesinti yapılabilir önerisi yaptıklarını ancak bunun en son çare olacağını ifade eden hükümetin, alınmayan vergiler toplamak ve örtülü ödemeğe dokunmak yerine maaş kesintilerine yöneldiğine işaret etti. “Son yapılması gerekeni ilk yapmak istiyorsunuz” diyen Özyiğit, bunların ardından durum düzelmezse herkesin zaten gönüllü kesintiye gideceğini savundu.

Cemal Özyiğit, biz yaparız olur mantığıyla adım atılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

ÖZERSAY

HP Milletvekili Kudret Özersay ise, mevduat hesaplarıyla ilgili devletin aldığı stopajının yüzde 10’dan 15 çıkarılmasıyla ilgili bilgi istedi.

Bunun üzerine söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, 2018’den beri bu oranın 15 olduğunu söyledi.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da, pandemi tedbirlerinin bir yıldır özel sektörü mağdur ettiğini ve hükümetin de herhangi bir yükümlülüğe girmeden bedeli özel sektöre yükleyip, aldığı kararlarla kamuyla özeli karşı karşıya getirdiğini savundu.

Toros, az sonra görüşülecek tasarı için 2 öneri yaptıklarını, bir tanesinin kesintilerin nerede kullanılacağının net şekilde belirtilmesi, ikincisinin ise ne zaman geri ödeneceğinin somut şekilde planlanması olduğunu belirtti.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da söz alarak, hükümetin kamu karını artırma çaresi aradığını hatırlattı. Bütçenin gelir kaleminin arttırıldığına işaret eden Denktaş, aksi takdirde bu yılın zor geçeceğini söyledi.

Devletin tüm harç ve gelirlerinden feragat etmesi gerektiğini ileri süren Denktaş, kamu çalışanları hayatını planlamakta zorlanırken, özel sektör çalışanlarının yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Serdar Denktaş, protokolün içine ciddi önlemler konmasının zaruri olduğunu kaydederek, aksi takdirde kamu gelirine fayda sağlanamayacağını söyledi.

Düşük faizli kredi konusunda önerilerde bulunan Denktaş, kamunun sıcak para elde etmesi gerektiğini kaydederek, Başbakanın da protokolü imzalamaya gitmeden parti başkanlarıyla bir araya gelmesini istedi.

Hastane yol yapım için verilecek parayla atlatılacak bir dönem olmadığını savunan Denktaş, bankalarla yapılacak anlaşmayla sağlanacak ucuz kredilerle her haneye belli bir rakamın girmesinin sağlanması gerektiğini, aksi halde ortamın daha da sertleşeceğini söyledi.

Denktaş, eleştirerek değil, dayanışarak hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Bu arada HP Milletvekili Kudret Özersay, olduğu yerden söz alarak, Denktaş’a “hükümet çekilsin” önerisini hatırlatarak, ne demek istediğini sordu.

Serdar Denktaş da, hükümetin geri çekilmesini ve birlikte yeni bir oluşuma gidilmesini önerdiğini belirterek, amacının hükümeti düşürmek olmadığını söyledi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Vergi Dairesi’nin alacağını asla bırakmadığını söyledi. Krediler konusuna da değinen Oğuz ne zaman, nasıl ödeneceği şu an belirlenemeyeceğini ancak para bulundukça geri ödemenin yapılacağını kaydetti.

Oğuz, ekonomik örgütler platformunun da kendi talep ve görüşleri için Ankara’ya gidebileceğini bunun devlete mal etmenin doğru olmayacağını söyledi.