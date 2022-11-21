Meclis nisaba takıldı

Meclis nisaba takıldı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle 12.00'de yaptığı ilk denemesinde toplanamadı. Yeniden nisap alınmadan önce oturuma 15 dakika ara verildi.

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