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Meclis nisaba takıldı
Kıbrıs
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:10
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle 12.00'de yaptığı ilk denemesinde toplanamadı. Yeniden nisap alınmadan önce oturuma 15 dakika ara verildi.
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