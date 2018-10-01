Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına tepki göstermek üzere bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında grev yapıyor.
Kamu-Sen, Hür-İş Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, DAÜ-Per-Sen, Din-Gör-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.
Grev kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak
MECLİS ÖNÜNDE EYLEM DE VAR
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına tepki göstermek üzere bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında grev yapıyor.
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