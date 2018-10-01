MECLİS ÖNÜNDE EYLEM DE VAR

MECLİS ÖNÜNDE EYLEM DE VAR

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına tepki göstermek üzere bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında grev yapıyor.
Kamu-Sen, Hür-İş Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, DAÜ-Per-Sen, Din-Gör-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.
Grev kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
DİPKARPAZ ÇATOM AŞURE DAĞITTI
DİPKARPAZ ÇATOM AŞURE DAĞITTI
  1. Kıbrıs
﻿