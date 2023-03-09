Meclis Sağlık Komitesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve maddeler üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kamu-İş’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.