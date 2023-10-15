Meclis Salı toplanıyor

Meclis Salı toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi genel kurulu salı günü toplanacak.

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Meclis gündeminde, Genel Kuruldan bir daha görüşmek üzere komiteye geri alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Gündemde ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi de yer alacak.


Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 12:25
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