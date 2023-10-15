Meclis Salı toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu salı günü toplanacak.
Gündemde ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi de yer alacak.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 12:25
Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi de yapılacak.