Meclis'te Anayasa değişikliği tolantısı

Cumhuriyet Meclisi’nde Anayasa değişikliği için hazırlanan yasa önerisinin detaylarını görüşmek amacıyla Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında siyasi parti başkanlarının ve yargı temsilcilerinin katılımıyla bugün ikinci toplantı yapıldı.

Toplantıya Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Komite üyeleri CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

ULUÇAY: “SON SÖZ KIBRIS TÜRK HALKININ”

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Anayasa değişikliğiyle ilgili gelinen aşamada siyasi parti gruplarının konuyu değerlendireceğini ve muhtemelen Meclis komitesinde de ele alınacağını söyledi. Uluçay her halükarda son kararı Kıbrıs Türk halkının vereceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay, 20 Şubat’ta yaptıkları benzer toplantıda konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde istişare edilmesi gerektiği kararına varıldığını hatırlattı.

“BUGÜN CUMHURBAŞKANI’YLA İSTİŞARENİN BİLGİLERİNİ PAYLAŞTIK”

Bu çerçevede geçen hafta Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile birlikte konuyu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini dile getiren Uluçay, bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı’yla istişarelerinde elde ettikleri bilgileri paylaştıklarını kaydetti.

Partilerin grup toplantılarını genellikle pazartesi günleri yaptığına işaret eden Uluçay, bu toplantıyı da parti başkanlarının görüşülenleri pazartesi grup toplantılarında milletvekilleriyle istişare edebilmesi için bugün yaptıklarını kaydetti.

EMEKLİLİK YAŞI VE YARGIÇ SAYISI… “REFERANDUMA İKİSİNİN DE Mİ YOKSA SADECE YARGIÇ SAYISININ ARTIRILMASININ MI SUNULACAĞINI KONUŞTUK”

Anayasa değişikliği çerçevesinde referanduma sunulması planlanan iki husus olduğunu, bunlardan birinin Yüksek Mahkeme yargıçlarının, Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Muavinlerinin emeklilik yaşını yükseltmek; diğerininse Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artırmak olduğunu dile getiren Uluçay, bugün yapılan değerlendirmelerin her iki konunun mu yoksa sadece yargıç sayısının artırılmasının mı referanduma dahil edileceği üzerine olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, netice olarak partilerin kendi gruplarında konuyu değerlendireceğini ve önümüzdeki hafta muhtemelen Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde de gündeme alınacağını belirterek günün sonunda anayasa değişiklikleri Meclis’in gündemine giderse en az 34 milletvekilinin onayının aranacağını söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay, “Her halükarda son kararı verecek olan Kıbrıs Türk halkı olacak” dedi.