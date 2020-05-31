banner22

Meclis'te Covid 19 önlemleri sürecek

Meclis'te Covid 19 önlemleri sürecek
banner32

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın yapılacak toplantısında, Covid 19 ile mücadele kapsamında Meclis bünyesinde alınan tedbirlerin aynen devam edeceği açıklandı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, Milletvekillerinin Genel Kurul salonunda  oturma düzeninin, sosyal mesafe kuralına göre uygulanmaya devam edeceği gibi, tüm personelin maske takmasının da zorunlu olacağı belirtildi.

Meclis toplantısına, basın mensubu ve Milletvekilleri dışında ziyaretçi alınmayacağı gibi Genel Kurulun fotoğraf ve videolarının Meclis Basın Bürosu tarafından servis edileceği kaydedilen açıklamada, “Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi Meclis sosyal medya platformlarından ve BRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ataoğlu: "Bir takvim ve yol haritasına göre...
Ataoğlu: "Bir takvim ve yol haritasına göre...
  1. Kıbrıs
﻿