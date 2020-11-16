Meclis'te güncel konuşmalar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı. Hükümet boşluğu ve pandeminin etkilerinin gündeme taşındığı genel kurulda, konuşmaların ardından oturum tamamlandı.

ŞAHALİ: “DEVLET VE MAKAMLAR İTİBARSIZLAŞTIRILDI”

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Hükümetsizlik hali” ile ilgili konuşma yaptı.

Devletin ve makamların itibarsızlaştırıldığını savunan Şahali, “Derhal hükümetin kurulmasına ve itibarın yeniden teşkil edilmesine ihtiyaç vardır” dedi.

Şahali, hükümetin iş gören makamlarında olanların bu yönde davranmadığını iddia ederek, dün KKTC’nin 37. yılı kutlamaları sırasında KKTC’nin geçen yıla göre daha da küçüldüğünü savundu.

Şahali, pandemi hastanesinin açılışının önemli olduğunu ancak açılış törenlerinde “KKTC makamlarının misafir pozisyonunda olması ve Cumhuriyet Meclisi Başkanının görmezden gelinmesinin, adının bile geçmemesinin üzücü olduğunu” söyledi.

“HALK İCRAAT VE HÜKÜMET BEKLERKEN, YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYININ GÜNDEME GELMESİ ONUR KIRICI”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşananları eleştiren Şahali, halkın, ekonomide yaşanan çıkmazın aşılması için icraat ve hükümet beklerken, yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayının gündeme gelmesinin “onur kırıcı” olduğunu savundu.

Şahali, Lefkoşa’da yapılacak hastanenin ihalesinin tamamlanması konusunun törenler sırasında konuk makamlar tarafından bildirilmesini eleştirerek, bu konunun daha önce neden halkın bilgisine getirilmediğini sordu.

Şahali, Türkiye ile KKTC arasında saygı ve yararı gözeten ilişkinin kurumsallaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Hükümet Krizi Kıskacında Pandemi” konusunda konuştu.

Devleti en çok sevdiğini söyleyenlerin, ülkeye ve kurumlarına sahip çıkmadığını savunan İncirli, “Bugün kendi hastanesini bile kendi yapamayan bir devletle karşı karşıyayız. Bu hastane KKTC’nin yapamayacağı bir şey mi? Bu ülkede yaşayan herkesin bunu düşünmesini istiyorum” dedi.

“PANDEMİ HASTANESİNİN TEŞKİLATLANMASI NASIL YAPILACAK? ”

Pandemi hastanesi açıldıktan sonra teşkilatlanmasının nasıl yapılacağını soran İncirli, hastanenin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne mi bağlı olacağını, yoksa ayrı bir yapı mı oluşturulacağını bilmediklerini belirtti.

Pandeminin etkilerinin henüz anlaşılmadığının görüldüğünü dile getiren İncirli, politik, ekonomik, sosyal sonuçları olacağını, bu ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi davranılamayacağını, örneğin uzaktan sağlık konusunda hazırlık yapılması gerekirken bunun yapılmadığını söyledi.

Hastaların sağlık raporları ve reçeteler için hastanede çeşitli birimleri defa defa dolaşması gerektiğini, pandemi şartlarında bunun istenmeyen bir durum olduğunu söyleyen İncirli, Sağlık Bakanlığı’na uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları başlatması çağrısında bulundu.

COVID-19’un yoksulluk salgını yarattığını söyleyen İncirli, sosyal adaleti savunarak eşitsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Bizi Bekleyen Acil İşler” konulu konuşmasında, COVID 19 salgı ile ilgili istatistiklere yer vererek, ülkede vaka sayısının artmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini, vaka sayısının artmaması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

“RASTGELE TESTLER YAPILMALI”

Ülkede şu anda umut verici bir tablo bulunduğunu söyleyen Şahiner, yerel halka rastgele testlerin yeterince yapılmadığını, bu konuda Meclise soru önergesi vereceğini belirtti.

Şahiner, yurt genelinde farklı bölgelerden, farklı yaşam tarzı ve yaş grubundan örnekler alınarak rastgele testlerin belli bir metodoloji ile yapılması gerektiğini kaydetti.

“UBP-HP hükümetinin bıraktığı enkaz, altından kalkılamayacak duruma geliyor” diyen Şahiner, eğitimden başlayarak, sağlık altyapısı, tarımsal ve hayvansal üretim, turizm alanlarında yaşanan sorunlara değindi.

Ekonomik tablonun giderek kötüleştiğine değinerek, bunu önlemeye yönelik programların hazırlanması gerektiğini söyleyen Şahiner, hükümetin bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığını ileri sürdü ve enflasyon oranını inandırıcı bulmadığını söyledi.

Uluslararası hukuk çerçevesinden uzaklaşmamak gerektiğini söyleyen Şahiner, “Bu bizi yalnızlaştıracak bir adım olur” dedi.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Acil sorunlarımız ve demokrasi” konusunda konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir dönemden geçildiğini söyleyen Akansoy, demokrasinin olmadığı yerde ilerlemenin ancak kısmi ekonomik gelişmelerle sağlanabileceğini, bunun da ancak sosyal yaşamı dışarda bırakacak gelişmeler olabileceğini belirtti.

”Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale yapıldı” diyen Akansoy, buna yönelik olduğunu savunduğu bazı örnekler verdi.

Akansoy, halkın iki devletliliğe yönelik iradesi ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı tutulmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in görüşme tutanağının hala Meclise gelmediğini söyleyen Akansoy, Cumhurbaşkanına tutanağı Meclis göndermesi çağrısında bulundu.

BM parametreleri dışına çıkılırsa beşli konferansın nasıl yapılacağını soran Akansoy, “Cumhurbaşkanı Tatar, halkı iki ayrı devlete doğru nasıl götürecek bunu Meclise getirmesi ve tartışması gerekiyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI TATAR KIBRIS KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ MECLİSLE PAYLAŞMALI”

Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerini Meclis ile paylaşması, Meclisin müzakere sürecinde devrede olması ve sürecin kolektif olarak hep birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy, uluslararası hukuk dışında bir zeminin Kıbrıslı Türklere zarar vereceğini söyledi.

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisinin bugünkü oturumu tamamlandı.

Meclis bir sonraki toplantısını 23 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapacak.