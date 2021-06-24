Meclis'te güncel konuşmalar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda hükümetin icraatları konuşuldu.

ÖZDENEFE

İlk sözü alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Hükümet Çıplak” konulu güncel konuşmasında, Kral Çıplak hikayesine atıfta bulunarak, ülkenin içinde bulunduğu durumun tam böyle ifade edilebileceğini söyledi.

Şu anda “yanar-döner azınlık hükümetinin” aslında çıplak olduğunu savunan Özdenefe, “Toplumun tüm kesimlerinin hiçbir şeyden korkmadan kral çıplak diye haykırması gerekiyor” dedi.

Ülkede yaşayan tüm kesimlerin yaşadığı zor günlere değinen Özdenefe, hükümetin her geçen gün Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun dışına iten adımlar attığını ve bundan utanç duyduklarını kaydetti.

Özdenefe, hükümetin kötü yönetim ve kötü kararları yüzünden ülkenin her yönden batmakla yüz yüze kaldığını, çocukların eğitim haklarının gasp edildiğini ve esnafın inim inim inlediğini savundu.

Başbakan Ersan Saner’in dün Ankara’ya gittiğini anımsatan Özdenefe, her ay sonunda Başbakanın Ankara’ya gitmesini eleştirdi.

“Bir ülkede barış var demekle barış olmuyor, savaşın yokluğuyla da barış olmuyor” diyen Özdenefe, devletin ayakları üzerinde duramadığı gibi hukuk, adalet ve eşitliğin ayaklar altına alındığını söyledi.

Özdenefe, “Ülkede barış bırakmadığınız gibi, bu ülkenin parlamentosunda da barış bırakmadınız” şeklinde konuştu.

Ülkede uzun vadede politikalar üretebilecek, halkın desteğini arkasına alabilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özdenefe, azınlık hükümetinin bir an önce gitmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye ile doğru zeminde sağlıklı ilişkiler tesis etmeye ihtiyacımız vardır” diyen Özdenefe, toplumun gerçek anlamda çalışan yasalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Biz tatilde değil, halkla birlikte sokakta olacağız” diyen Özdenefe, bu ülkenin insanlarının iradesinin ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP’nin ortaya koyduğu hedeflere nasıl ulaşabileceği konusundaki açılımın yapılıp yapılmadığını sordu. Çavuşoğlu, Meclis’in taraflarının devamlı değiştiğini, seçim zamanları yaklaştığında yapılan konuşmaların benzeştiğini ve örtüştüğünün görülebileceğini kaydetti.

Üreticinin zor dönemde olduğu konusunda kendisinin de hem fikir olduğunu ancak sorunlar ortaya konulurken, bir de çözüm önerisi sunulması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, üreticiler için yapılan çalışmalara değindi.

Eğitim konusunda ortaya konulan olağanüstü gayretlere dikkat çeken Çavuşoğlu, eğitim yok oldu demenin doğru bir yaklaşım olmadığına işaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, yakın bir gelecekte takvimlendirilmiş bir seçim olduğunu ve sandıkta halkın kararının herkesçe görüleceğini söyledi.

ÖZERSAY

HP Milletvekili Kudret Özersay, “Hükümetin Gailesi” başlıklı konuşmasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasını hayretlerle dinlediğini belirterek, hükümetin, her şey tamammış gibi teşekkür ve takdir beklediğini kaydetti.

Özersay, bu sabah Anayasa Mahkemesi’nin hayat pahalılığı konusunda verdiği karara atıfta bulunarak, hükümetin yanlış yaptığını defalarca söylemelerine rağmen hükümetin bildiğini okuduğunu söyledi. Özersay, “Doğru usul takip edilmiş olsaydı, tasarrufa kendilerinden başlamış olsalardı, paranın nerede kullanılacağı söylenseydi ve hükümete güven olsaydı mahkemenin bugün aldığı kararın bu yönde olmayacaktı” dedi.

Şimdi hayat pahalılığının hepsinin geriye dönük ödenmek zorunda olmasına bağlı olarak Maliye’nin yaşayacağı sıkıntılara değinen Özersay, “Bunu yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Keşke en baştan en doğrusu yapılsaydı” şeklinde konuştu.

Güvercinlik’te Sanayi Sitesi’nde verilen arazilerin, bir kısmının sözleşmesinin iptal edildiğine değinen Özersay, arazilerin altyapılarının tamamlanamayacağı gerekçesiyle arazilerin sözleşmelerinin iptal edildiğini kaydetti.

2017-2018’de Sunat Atun’un bakanlık döneminde verilen arazilerin, altyapısı tamamlanmadan bakan imzasıyla verilip verilmediğini soran Özersay, şimdi de bu arazilerin iptal edildiğini belirterek, hangisinin doğru olduğuna açıklık getirilmesini istedi.

Kudret Özersay, Elektrik Kurumu’nun son günlerde yaptığı elektrik kesintileri konusunda da bilgi istedi. Özersay, Vakıflar konusunda muhatabın kim olduğunu sorarak, camilerin elektriğinin kesilmesinin doğru olup olmadığı öğrenmek istediğini dile getirdi.

Binboğa’ya yapılmak istenen İstihdamla ilgili de bilgi isteyen Özersay, “108 kişinin çalıştığı Binboğa’da gerçekten 22 kişiye daha ihtiyaç var mı? Nereden çıktı bu ihtiyaç öğrenmek istiyoruz” dedi.

Geçmişte hükümette krize sebep olan ve Maliye Bakanlığı üzerinden verilen arazilerin akıbetini soran Özersay, hükümetin gailesinin toplum olmadığını savundu.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da hükümet adına sorulara cevaben yaptığı konuşmada, bu zor şartlarda çoğunluk sağlanarak bir hükümet kurulduğuna işaret ederek, UBP’nin zor şartlarda halka hizmet için çalıştığını kaydetti.

Metehan’daki üniversite arazisi için herhangi bir iade işlemi yapılmadığı gibi, araziler verilirken herhangi bir pazarlık yapılmadığını ifade eden Oğuz, bu konun Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından incelenmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Hayat Pahalılığı konusunda hükümetin bir zafiyeti olduğunu ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygılı olduklarını ifade eden Oğuz, bütçe açığı konusunda başka bir değerlendirme, daha farklı bir çalışma yapılacağını çünkü bütçe açığının, sıkıntıların ve Covid 19 belasının devam ettiğini belirtti.

Gelirlerin düşük olduğunu, ödemeler ve kalemler açısından sıkıntıları olduğunu kaydeden Oğuz, bundan sonraki süreçte mali olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini söyledi. Alınacak tedbirleri milletvekilleriyle paylaşacaklarını ifade eden Oğuz, “Bunun hukuksal boyutunu biliyorduk ancak meclisten geçirememek hükümetin zafiyetiydi” dedi.

Verilecek kararın hukuka uygun yapılacağını belirten Oğuz, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve gereksinimin bunu gerektirdiğini, yoksa hayat pahalılığını durdurmayı kendilerinin istemediğini vurguladı.

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, uzun süren bir mücadele olan Akaryakıt İhalesi’nin bugün sonuçlandırıldığını ifade etti. Arıklı, 38.80 dolara ihale edilen akaryakıt ihalesinin 27.90 dolara bağlanmasından dolayı kurumun yaklaşık 2 buçuk milyon dolar gibi bir karı olduğunu kaydetti.

Arıklı, akaryakıtın dolar üzerinden alınacak olması üzerine gelen eleştiriler üzerine, teşekkür etmek yerine eleştiri yapılmasını hayretler içinde karşıladığını söyledi.

Kıb-Tek’in devletten yaklaşık 45 milyon acil alacağı olduğunu, toplamının ise 95 milyon civarında olduğunu dile getiren Arılı, camilerin 6 milyon, BRT’nin 9 milyon civarında ödemesi gereken bir borcu olduğunu söyledi. Arıklı, kurumun alacaklarının tahsil edilememesi halinde kurumun zora gireceğini ve bunu zam olarak vatandaşlara yansıtmak durumunda olacağını belirtti.

Kıb-Tek’in toplamda dışardan 602 milyon civarında bir alacağı bulunduğuna işaret ederek, kurumun alacaklarının tahsili için kendisinin kesin talimatı olduğunu vurgulayan Arıklı, Vakıflar Yönetimi ve Maliye arasında mekik diplomasisi yaptıklarını ancak bir türlü borcun kimin tarafından ödenmesi gerektiği konusunda orta yolun bulunmadığını vurguladı. Arıklı, birilerinin hakkını başkasına yedirmemek konusunda hassas olduklarını ifade etti.

TAŞEL’de grev yapan personelle ilgili soruyu da yanıtlayan Arıklı, kamunun küçük hissedar olduğu TAŞEL’de büyük hissedar firmanın zarar ediyor gerekçesiyle çalışanların bir kısmını işten durdurduğunu ve bunun devam edeceğini dile getirdi.

Arıklı, ilgili firmayla görüştüklerini ve bunun yanlış olduğunu yetkililere ilettiklerini, ayrıca hisseleri satın almayı istediklerini firma yetkilileriyle paylaştıklarını belirterek, firmanın kendilerinden zaman istediğini, biraz daha bekledikten sonra ise hukuki yola başvuracaklarını kaydetti.

Firmayı her kanaldan zorlamaya çalıştıklarını belirten Arıklı, birkaç haftaya kadar sonuç almayı umduklarını söyledi.

Sanayi arsaları konusundaki soruları da yanıtlayan Arıklı, altyapılarının yapılmasının boyunlarının borcu olduğunu, en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamayı planladıklarını belirtti. Arıklı, hak sahiplerinin bir zarara uğratmayacaklarını ve altyapı çalışmaları tamamlanınca sözleşmelerin yenileceğini kaydetti.

Altyapı çalışmaları tamamlanmadan, inşaat izni olmadan bu bölgelerde yapılaşmaya başlandığını ifade eden Bakan Arıklı, bunların önüne geçilebilmesi amacıyla sözleşmelerin yenilenmediğini söyledi.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun, Güvercinlik’te arsalar altyapı yapılmadan dağıtıldı ifadesinin doğru olmadığını belirterek, kendisi görevi devraldığında altyapısı tamamlanmamış arsaların dağıtılmış olduğunu ve kendilerinin de bir dizi çalışmadan sonra sözleşmeleri uzattığını söyledi.

Dağıtım yaptıkları zamanın fotoğraflarını gösteren Atun, gerekli izinler alındıktan sonra tapu kaydının yapılmasında bir sakınca görmediklerini belirtti.

Sanayi Dairesi Müdürünün arsaların altyapısı yetersizdir yazısının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Atun, sözleşmelerin altyapının tamamlanmasıyla yenileneceğinin halka duyurulması gerektiğini söyledi.

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yeniden söz alarak, Sunat Atun’a Güvercinlik 1’deki icraatlarından dolayı teşekkür etti.

Kendilerinin de Güvercinlik 2’de altyapı çalışmalarını tamamlayarak, ellerinde sözleşmesi olan kişilere teslim edeceklerini vurgulayan Arıklı, ellerinde sözleşmesi olan kişilerin haklarına helal gelmeyeceğini yineledi.