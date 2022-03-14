Meclis'te güncel konuşmalar devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

DERYA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Otokrasi Heyulası Altında Ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Derya, Başbakan’ın, muhalefet partisi başkanlarının Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalara cevap vermemesini eleştirerek, bunu “saygısızlık” olarak niteledi. Ülkede acayip günlerden geçildiğini, kabine değişikliğinin ülke demokrasisine müdahale olduğunu, geçmişte de bunların yapıldığını ancak son dönemde yapılanların artık kabul edilemez olduğunu ifade eden Derya, ülkede otokratik bir hükümet sistemi uygulandığını söyledi ve bu sistemden örnekler verdi.

Derya, insan hakları, demokrasi ve bağımsız kurumlar açısından tehlikeli bir sistem olduğunu, dış politikada ülkeleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bu konuda örnekler verdi, eleştirilerde bulundu, ülkedeki siyasi partilere uyarılarda bulundu.

Bir Kıbrıslı Türk olarak ülkede icazet alınarak hükümet kurulmasına, demokrasiye ve seçimlere müdahale edilmesine, siyasi baskılara karşı olduklarını ifade eden Derya, Türkiye’deki muhalefete de seslenerek, bu ülkeye yapılan müdahalelere ses çıkarmamasından dolayı eleştirdi, ses vermeye çağırdı.

Derya, Türkiye Cumhuriyeti iktidarına da, Kıbrıslı Türklerin seçimlerine, demokrasisine, güvenliğine, kardeşlik ilişkilerine zarar vermemeye çağırdı, “Eşitlik adalet karşılıklı saygı istiyoruz” dedi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bağların gerçekten güçlendirilmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının gerçekten eşit kabul edilmesini istedi.

TAÇOY

Derya’ya yanıt için kürsüye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, bir ülkenin diğer ülkenin iç işlerine karışılmasını istemezken, Derya’nın başka bir ülkenin işlerine karıştığını, kimsenin kimsenin zoruyla oy vermeye gitmediğini, seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını ve demokrasiye olan inancı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taçoy, Başbakan’ın tercihleri yönünde bir kabine değişikliği olduğunu, kimsenin müdahalesi ile bunun olmadığını, başarının da başarısızlığın da Başbakan’ın olacağını anlattı. Taçoy, zamlarla ilgili de haksız eleştiriler yapıldığını, dünyaya bakıldığında akaryakıt, demir, gıda, yem gibi ürünlerdeki artışlara işaret etti.

Popülist yaklaşımlara izin vermeyeceklerini ifade eden Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına her dönemde verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Taçoy, kabine değişikliği konusunda kendi yerinin neden değiştirildiğinin sorulması üzerine, Başbakan’ın böyle uygun gördüğünü, kendisinin sorgulama haddinin olmadığını, ülkesi, partisi için verilen her görevi yaptığını ve yapacağını söyledi.

Doğuş Derya da bunun üzerine yeniden söz alarak, Taçoy’un konuşmasını saptırdığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması, ülkede demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

AKANSOY

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Hükümetin Krizi, Haysiyet ve Kıbrıslı Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Akansoy, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Kıbrıs Türk halkının demokratik bir halk olduğunu, her görüşe saygı duyduğunu ve her görüşü dinlediğini ifade eden Akansoy, Tıp Bayramı kutlamasında yaşanan olayı eleştirdi.

Akansoy, son dönemde ülke demokrasisine müdahaleler yapıldığını ve bundan seçmenlerin etkilendiğini, halkın sandığa gitmediğini ifade ederek, bugün ülkede seçimlere katılımın yüzde 57’ler civarında olduğunu, bu durumun araştırılması gerektiğini anlattı.

Halkın, oy verdiği iradenin ülkede hakim olmadığını gördüğünü, siyasetin bundan zarar gördüğünü anlatan Akansoy, siyaset kurumunun halka güven vermesi gerektiğine işaret etti.

Son olarak kabine değişikliği konusunda gerekli açıklamanın yapılmadığını, neden değişiklik yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade eden Akansoy, gerekçesini sordu, açıklık istedi, değerlendirmelerde bulundu, “Bu konuda adamcılık söz konusudur” dedi. Akansoy, konunun üzüntü verici olduğunu da kaydetti.

Akansoy, kabinedeki değişikliği “demokrasi lekesi” olarak niteledi, hükümetin “ölü doğduğunu”, reform yapabilme kapasitesi olmadığını savundu.

BARÇIN

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hayat Pahalılığı Ödeneği ve 100 Bin Ücretli İnsanın Durumu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Barçın, ülkede bir numaralı gündemin ekonomi olduğunu, ancak siyaset anlamında “tiyatro” oynandığını savundu. Barçın, halkın, ülkenin kendilerinden sorunlara, özellikle de ekonomik sorunlara çözüm beklediğini ifade ederek, ekonominin ve zamların en büyük probleminin Türk Lirası kullanımı olduğunu kaydetti.

Barçın, akaryakıttaki fiyat artışlarının döviz veya petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı değil, Türk Lirası ve yanlış politikalardan ötürü kaynaklandığını ifade etti, Fiyat İstikrar Fonu’nda yapılan vergi artışı kararının geri alınmasını ve bu farkın pompaya yansıtılmasını istedi.

Hükümete kamu reformu, belediye reformu, müdürlüklerin liyakata göre yapılması, atamalar konusunda önerilerde bulunan Barçın, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti, Hayat Pahalılığı konusunda hükümetin uygulamalarının ne olacağının şimdiden kamuoyuna açıklanmasını istedi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ekonomik değişimler, döviz ve bazı kalemlerdeki fiyat artışlarına işaret ederek, ülkede Türk Lirası’nın yeni kullanılmaya başlanmadığını, Euro kullanılsa da bazı sorunların aynı olacağını, enflasyon oranı ve hayat pahalılığının yine yaşanacağını anlattı, ülke şartlarında yapılabileceklerin belli olduğunu söyledi.

Taçoy, Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılma şeklinin belli olduğunu, fiyatlandırmaların geleceğe yönelik yapıldığını, dünyadaki ekonomik gelişmelere iyi bakılması gerektiğini, 2022’nin enflasyon yılı olacağını, KKTC’nin de ayrı bir gezegen olmadığını vurguladı.

İNCİRLİ

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart Tıp Bayramı, Yaşlı Bakım Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. İncirli, hükümetin her şeye bir bahanesi olduğunu, ancak mazaretler, bahaneler arkasına saklanarak, sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

İncirli, bugün Tıp Bayramı olduğunu ancak sağlıkta herkesin yorulduğunu, sağlıkçının da hastanın da sorunlardan, düzgün hizmet alamamaktan yorulduğunu ve bayramın kutlanamadığını anlattı.

Tıp Bayramı için bugün düzenlenen törende talihsiz bir olay yaşandığını, Türkiye’den gelen bir konuğun Türkiye sağlık sistemi üzerine değerlendirmeler ve sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya koyarken Cumhurbaşkanı’nın müdahale ettiğini savunan İncirli, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. İncirli, Cumhurbaşkanı’nın konuşulanlara sabır gösterememesinden ötürü rahatsız olduğunu kaydetti.

İncirli, ülkede sağlık alanında ciddi sıkıntılar, eksiklikler yaşandığını, yasal düzenlemeler gerektiğini, genç hekimlere ihtiyaç olduğunu anlatarak, hekimlik mesleği onuruna yakışır şekilde yasaların güncellenmesinin, geçirilmesinin gerektiğini, komitelerde bu yasaları ivedi bir şekilde görüşmeyi beklediklerini kaydetti.

Sağlıkta şiddet konusunda da gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, yaşlı bireylerin yaşam haklarının korunmasının önemine de vurgu yaptı, yaşlı bireylerin bakımının yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakım yapan aile bireylerine destek verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

İncirli, yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, ancak evinde bakım görmek isteyen yaşlıların da ailelerine destek verilebileceğini, bu yönde adımlar atılabileceğini anlattı.

Halkın Parti Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Kıbrıs Türk Siyasetinin Geldiği Nokta” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarını kutlayan Baybars, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün yaptığı müdahalenin ülke demokrasisi ve ülke refahının ileriye taşınacağı sözleri verilen bir hükümetin ülkeyi kapkaranlık bir yere götürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl kurulan azınlık hükümetinin tartışmalar yarattığını anımsatan Baybars, azınlık hükümetinde de yapılan Meclis başkanlığı seçimlerinin hatırlanmasını istedi ve azınlık hükümetinin Anayasaya aykırı aldığı kararların görüldüğünü ve ülke ve siyasetinin de yerle bir edilmesinin görüldüğünü belirtti.

Bu azınlık hükümetinin ardından Faiz Sucuoğlu’nun “cengaver” gibi oraya çıktığını dile getiren Baybars, erken seçimin ardından Sucuoğlu’nun istikrarlı hükümet kurmak istediğini belirterek, 29 sayısı ile istikrarlı hükümet kurduğunu fakat hükümetin kabine krizleri ile başladığını kaydetti.

Bu kabinenin Başbakanın kendisi tarafından dizayn edilmeyen bir kabine olduğunu ileri süren Baybars, Meclis Bakanı seçiminde bile UBP vekilleri ile arasında kriz yaşandığının görüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu’nun kendi kabinesini, kendi hükümetini, kendi vekillerini yürütme kabiliyetinde olmadığını dile getiren Baybars, kendi bakanı olan Oğuzhan Hasipoğlu’nu saraya çağırarak değiştirmesinin kimse tarafından bilinmediğini sanılmaması ve bu konuda açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu’nun Meclis kürsüsünden çıkıp yaşananları açıklamasını isteyen Baybars, bu yapmış olduğu hamle ile bu hükümetin hiçbir doğru karar alamayacağının gözler önüne serildiğini söyledi.

Halkın Partisi olarak ülke insanının önünü açmaya katkı koymaya hazır olduklarını söyleyen Baybars, Meclis koltuklarının boş olmasını ve bu sırada Başbakan’ın Bakanlar Kurulunu toplamasını da “saygısızlık” olarak niteledi.

Bu kadar çok muhalefet vekilinin sorularına karşın da muhatap bulunamamasını eleştiren Baybars, Başbakan Sucuoğlu’nun Diplomasi Formunda kaç kişiyle kaç görüşme yaptığını, Kıbrıs Türk toplumu lehine ne gibi görüşmeler yaptığını da söylemesini beklediklerini söyledi.

Elektrik kesintilerinin de halen ciddi şekilde yaşandığını da dile getiren Baybars, elektik sıkıntılarını ve oluşturacak bir fonun doğruluğu hakkında da bilgi istedi.

Bir gazetedeki habere göre Bin 480 kişinin işten çıkarıldığı haberin doğru olup olmadığını soran Baybars, özel sektörde çalışanların zamlara karşın geçinilmesinin mümkün olmadığını ve işverenin de yaşadığı sıkıntılarına karşın kimlerin cevap vereceğini merak ettiğini kaydetti.

Belediyeler reformunu hakkında da soru soran Baybars, kendisinin boş koltuklara sor sorduğunu ve bu hükümetten bir şey beklememek gerektiğini belirtti.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Baybar’sın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, muhalefetin çok erken konuştuğunu ve beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kendinin bir zamanlar parti Genel Sekreteri olduğunu bakan olmak istemediğini anlatan Taçoy, parti içlerinde neler olduğunu tartışmak yerine ileriye bakılması gerektiğini ve reformların hep birlikte yapılması gerektiğini söyledi. Taçoy, UBP’nin kendi içerisine karşıması gerekmediğini dile getirdi ve “siz daha çok müdahale ediyorsunuz” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak, kimsenin bakan değişikliğini değil 15 gün içinde neden bir bakanın değiştiği konusunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söylemesi gerektiğini söyledi ve “kılıf bulmaya” çalışmasına gerek olmadığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, UBP’nin kendi içerisinde yaptığı işler ve değişikliklerden kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars tekrar söz alarak, hiç kimsenin UBP’nin içerisindeki kavgaları merak etmediğini dile getirerek, Başbakan Sucuoğlu’nun buraya gelip soruları cevap vermemesinin parti içi mesele olmadığını ve son bir buçuk yıldır siyasette yapılanların normalleşme çalışılmasını ve dediklerin aksini yapan bir Başbakan’ı sorgulamak ve kürsüden cevaplamasını istemenin parti içi sorun olmadığını kaydetti.

ÖZDENEFE

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, “Merkezden Yerele Ülkemizdeki Demokrasi Krizi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Özdenefe, bugün Meclis’in ilk denetleme günü olduğunu fakat Meclis’te sorulan sorulara cevap verecek kimsenin olmadığını eleştirdi.

Başbakan Sucuoğlu Meclis’te konuşan muhalefet başkanları ve vekillerini dinleme tenezzülünde olmadığını dile getiren Özdenefe, demokrasinin bu ülkede ciddi zarar gördüğünü söyledi ve demokrasiye dair birçok sorunların olduğu bugünde Başbakan’ın Meclis’te olmamasının sorunları kaale almadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Bu ülkenin başbakanın “söylenenler yalandır” dedikten sonra söylenenlerin doğru çıkmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, bakanların sürekliliğinin bile tam kesin olmadığını, böyle bir hükümetin nasıl icraat yapabileceğini sordu.

Belediyeler reform ile ilgili yapılan çalışmanın da nasıl yapıldığını soran Özdenefe, kendilerinin tüm reformları istediklerini fakat belediye seçimlerine iki ay kala neyin reformunun yapılacağını sordu ve konuşulan belediye seçimlerini ertelemenin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Özdenefe, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu topluma bir haftadır yaşattıklarından dolayı esefle kınadığını söyledi.