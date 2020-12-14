Meclis'te Hükümet programı okunuyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı Meclis Genel Kurulu’nda okunuyor.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.25’da toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine Adnan Işıman’ın atanması bilgiye sunuldu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın pandemi sürecinde hükümet tarafından yapılan harcamalar hakkında verdiği meclis araştırma önerisini, yazılı soru olarak yeniden sürmek üzere geri çektiği de Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

Ardından Başbakan Ersan Saner hükümet programını okumak için kürsüye çıktı.

Saner programı okumaya başlamadan önce yaptığı konuşmada, kabinenin Meclis’te okunmasından sonra 1 haftalık süreleri olmasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak hükümet programını bugün sunduklarını dile getirdi.

Programı hazırlarken yapabilecekleri işlere odaklandıklarını anlatan Saner, bu sürede en iyi programı yapmak için bakanların tüm gayretlerini ortaya koyduğunu anlattı.

Hükümetin bir an önce kurulup icraata başlaması gerektiğini kaydeden Saner, programa konulacak katkılar için şimdiden teşekkür ettiğini ifade etti.

Covid-19’un ülkede kendini ciddi şekilde hissettirmeye başladığını anlatan Saner, önce sağlık diyerek Bilim Kurulunun alacağı kararları uygulayacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 14:20