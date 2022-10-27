Meclis'te komitelerin gündemleri yoğun

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” ve “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar)(Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak ele aldığı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına görüş belirtmek üzere davetli olarak, Tarım Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Gıda Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katıldı.

Komite, KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerindeki genel görüşmesini tamamladı, Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan üç Sayıştay Denetim Raporunu görüştü, ikisini oy birliği ile onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün saat 14.00’te CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Karayolları Dairesinin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu”, “2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu sıra ile görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk olarak “Karayolları Dairesinin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Denetim Raporu”nun genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Sayıştay Komitesi, daha sonra “2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliğiyle onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Sayıştay Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Cumhuriyet Meclisi, “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” bugün toplanarak çalışmalarına devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite saat 14.00’te UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, davetlileri dinlemeye bir sonraki toplantıda da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Tatlısu Polis Karakolu, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’nden yetkililer ile Cemil Karzaoğlu katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali ve UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ile Hasan Küçük katıldı.