Meclis'te korona önlemi... Her milletvekili arasına belli bir mesafe koyuldu

KIBRIS GENC TV-ÖZEL

Meclis bugün seçimin ertelenmesi gündemiyle toplandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini,geçtiğimiz gün bugün toplanan Meclis Genel Kurulu’nun birinci olağanüstü birleşimine çağırmıştı.Gündemde “26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesi” var.

Meclis'te bugün farklı bir oturma düzeni vardı.Mecliste milletvekilleri için hazırlanan oturma düzeni, korona virüsle mücadele bazında dikkat çekti.

Toplantı öncesi milletvekillerin oturma yerleri ayarlanırken, her milletvekili arasına belli bir mesafe koyuldu. Milletvekillerinin sandalyelerinin arasındaki uzaklığın, korona virüs salgınına karşı bir önlem olarak yapıldığı görüldü.

Tüm dünya gibi ülkeyi de etkileyen yeni koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay ertelenmesi konusu Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilerle ele alınmış ve toplantıdan uzlaşı çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 12:55