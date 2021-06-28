Meclis'te neler konuşuldu?

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde ilk olarak Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi ve öneriye ilişkin raporun bugünkü gündeme alınması oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Meclis tatili sırasında komitelerin çalışmasına ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisinin görüşmesinin yapılması oylandı.

ÖZYİĞİT

Daha sonra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62. madde tahtında “Ülkemde son durum” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin nisap sorunu yaşadığına işaret eden Özyiğit, “biraz sonra nisap olur mu olmaz mı hep beraber görürüz, bu iş böyle gitmez” dedi. “Kararları başkalarının açıklamasına rağmen koltuklarda kalmaya devam ediyorlar” diyen Özyiğit, ekonomik göstergelerin hiç iyi durumda olmadığını kaydetti.

Dövizdeki artış ve piyasadaki pahalılık karşısında dar ve sabit gelirlilerin nasıl korunacağı düşünüleceğine, HP ödeneğinin durdurulmaya çalışıldığını ifade eden Özyiğit “İyi ki bizde Anayasa Mahkemesi var ve hükümetin yasadışı uygulamalarına dur diyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ihale süreçleriyle ilgili adımlarını ve açıklamalarını eleştiren Özyiğit, “Madem 28 doların altına düşürebiliyordu, 30-34 dolara ihalesiz yakıt alımları nasıl açıklanacak?” diye sordu.

İmzalanan mali işbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmelerini kaldırma gibi vaatler verilmesine rağmen kaynak gelmediğini dile getiren Özyiğit, ülkenin gelecek 10 yılını taahhüt altına alarak 500 milyon dolarlık bir borçlanmanın Meclis’ten yetki alınmadan, bir bürokrata imzalatılarak alındığını söyledi. Özyiğit “Bunu ne zaman açıklayacaktınız” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel’de yaptığı açıklamaları eleştiren Özyiğit, bu sözde yeni siyaset, aslında TC-ABD, TC-AB ilişkilerinde pazarlık unsuru olarak yer alıyor” dedi.

Müzakereler ve BM parametrelerinin esas zemin olduğunu dile getiren Özyiğit, “Kendi ülkeniz hakkında bir gaileniz var mı?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “yılın devlet adamı” ödülüne layık görülmesine de değinen Özyiğit, “Sayın Tatar halkı, ülkesi, bölgesi ve insanlık adına önemli bir adım mı attı? Ne yaptı da ödüle layık görüldü? Anlayamadım” dedi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bir garip hükümet” başlıklı konuşmasında, bu yasama dönemi için birkaç cümle değerlendirme yapılmadan bu dönemin kapanmasının doğru olmayacağını ifade etti. Özersay, bu hükümetin, bazı vekillerin çeşitli şekillerde istifa etmesi ve istifa ettirilmesiyle kurulan meşruiyeti sorunlu bir hükümet olduğunu kaydetti.

Hükümetin, ÖRP örneğinde olduğu gibi, ülke demokrasisine sürülen bir kara leke olduğunu söyleyen Özersay, hükümetin, bazı pazarlıklarla, teamül ve hukuku göz ardı ederek kurulduğunu belirtti.

Bu şekilde kurulmasına rağmen Başbakanın sürekli “elimizi taşın altına koyduk” diyerek övündüğünü kaydeden Özersay, “Aslında böyle derme çatma bir hükümet kurarak, Anayasa’yı yok sayarak, bir hükümet kurarak ülkeyi hükümetsiz bıraktınız” dedi.

Hükümete mensup bakanların birbirine ters açıklamalar yaptığı, Meclis’in sürekli nisap sorunu yaşadığı ve itibarsızlaştığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Özersay, komitelere oybirliğiyle onay verildikten sonra bu seçim tarihini belirleyecek komiteyle ilgili yaşanan tartışmalara işaret etti. Özersay, sadece bunun bile hükümetin ne kadar iktidarsız ve garip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özersay’ın konuşmasının ardından yerinden söz alan bağımsız milletvekili Mesut Genç, “vekillerin istifa ettirilmesi” konusunda kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz almak istedi ancak ismi geçmediği için konuşma talebi reddedildi.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Muhalefetin “gelin bir seçim gününde anlaşalım” demesine rağmen, Anayasa’ya aykırı şekilde komite kurulduğunu söyleyen Erhürman, o komite kararının da Meclis gündemine getirilmediğini söyledi ve “Bunda da mı anlaşamadınız?” diye sordu.

Erhürman, yasanın Haziran içinde seçim yapılacak dediğini ancak yapılanlar sonucunda “Meclis’te 27 oya sahip herkesin dilediği tarihte seçim yapar, dilediği tarihte seçim yapmaz” noktasına gelindiğini kaydetti. Erhürman, “Böyle bir şey görülmedi.. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Hayat pahalılığı konusundaki sürecin de nisap sorunu ve iç pazarlıklara takıldığını söyleyen Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına işaret ederek, “Şimdi ne yapacaksınız?.. Yönetim ciddiyetini bu kadar sarsan hiçbir hükümet görülmedi” şeklinde devam etti.

Hükümetin, bazı alanlarda istikrarlı olduğunu belirten Erhürman “Hükümet, 6 aydır nisap sorunu yaşanmasında, hukuka aykırı kararlar alınmasında, hükümet içinde çekişmeler konusunda istikrarlı” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunu konusundaki açıklamalarını da eleştirdi.

Gelinen noktanın siyasete güvenin en çok ortadan kalktığı dönem olduğunu belirten Erhürman, “Devlette taş üstüne taş bırakmadınız” eleştirisinde bulundu.

Ekonomi konusunda dişe dokunan hiçbir karar alınmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin aşılar dışında konuşabileceği bir konu olmadığını belirtti.

Hükümetin bu süreçte tek gündeminin kurultaylar olduğunu ifade eden Erhürman, “Çok yazık ettiniz. Daha fazla yazık etmeyin. Bu koltuklarda oturduğunuz her gün ülkenin geleceğinden çalacağınız bir gündür. Gereğini bir an önce yapın” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 74 milyon 30 bin TL’lik bütçesi görüşülürken nisap düştü, toplantıya ara verildi.

BEROVA: “ERKEN SEÇİM İÇİN YEGANE MERCİ MECLİS”

Genel Kurul’da 62. maddeye göre yapılan eleştirileri yanıtlayan UBP Milletvekili Özdemir Berova, nisap konusunda yapılan eleştirileri değerlendirerek, HP Genel Başkanı ve sözcülerinin söylemlerini eleştirdi.

Ülkede erken genel seçim kararını verecek yegane mercinin Meclis olduğunu dile getiren Berova, muhalefet milletvekillerinin bunu sürekli engellemeye çalıştığını, muhalefet milletvekillerinin Ad-Hoc komiteye üye vermemesi nedeniyle seçim tarihinin görüşülüp Meclis’e getirilemediğini kaydetti.

Muhalefet milletvekilini bu konuda sürekli ayak oyunu yapmakla suçlayan Berova, “Bu konuda ayak oyunu yapan milletvekillerinden soru almayacağım” dedi.

Berova’nın konuşması sırasında milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı, tartışmalar üzerine Berova kürsüyü terk etti.

Yaşanan sözlü tartışmalar üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Parlamentonun iç tüzük kurallarına göre çalışması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan son tartışmaların buna uygun olmadığını söyledi.

OĞUZ: “KREDİ ANLAŞMALARI 1996’DAN BERİ İMZALANIYOR”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 500 milyon dolarlık krediye ilişkin yaptığı açıklamada 500 milyon dolarlık 5’inci dilimin geçen gün imzalanan anlaşma olduğunu kaydetti.

500 milyon dolar dolduğu zaman yeni bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmaların 1996’dan bu yana imzalandığını, 4 Mart 2009’dan bu yana ise dilimler halinde imzalandığını aktardı.

Dövizden dolayı açılan farkla ilgili görüşmemler yaptıklarına işaret eden Oğuz, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Anayasayı ihlalle ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

Yüksek Mahkeme’nin hükümete hayat pahalılığını yasa olarak getirilebilmesi için bir süre tanıdığını hatırlatan Oğuz, bunu Meclis’e yasa olarak getirememenin hükümetin bir zafiyeti olduğunu, bu konuda gerekli çalışmaları yapılacağını söyledi.

Oğuz, bugün 340 milyon bir kredi açılımı olacağını, bunun 150’sinin kredi ve bütçe için kullanılacağını vurguladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, “Kıbrıslılar ne durumda, ne zaman karar kendi kararlarını verebilecekler” diye sorulduğunu belirterek, halkın son seçimlerde iradesini ortaya koyarak, kararını zaten verdiğini söyledi.

Saner, hükümete “yamalı bohça” eleştirisi yapan Özersay’a yanıt vererek, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bütün muhalefet milletvekillerini gezdiklerini, ancak kimsenin hükümet kurmaya yanaşmadığını belirtti.

Hükümetin yeni açılımlarının herkes tarafından açıkça görüldüğünü söyleyen Saner, genel seçimin Nisan 2022’de olması için kararlılıklarını ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ad-Hoc komitenin kararının bugün Meclis’e gelmemesi üzerine yapılan eleştirileri de yanıtlayan Saner, Ad-Hoc komiteye giden konu hakkında bir süre gerektiğini, ayrıca muhalefet milletvekillerinin üye vermek istememesinin de bugün genel kurula gelememesinin sebepler arasında bulunduğunu kaydetti.

Saner, 20 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu’nun açılacağının, bazı yolların temelinin atılacağını her ortamda dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, konu hakkında yaptığı konuşmada, İrsen Küçük döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini anımsatarak, gerçekten çiftçi ve hayvancıyı ilgilendiren çok önemli bir olay olduğunu kaydetti.

Şu anada fon için kesilen paralardan Maliye Bakanlığı’nda duran 70 milyon para olduğunu, bu paranın faizinin kime kaldığını sorarak, para maliyeye kalıyorsa bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.

Açılan münhale değinen Angolemli, mühendis olmadan işlerin yürüyemeyeceğini dile getirdi.

İşi sadece tarım olan kişilerin kendi ürettiği hayvan, arpa- buğdayın sigortalı olduğunu, ancak kendilerinin sigortasız olduğunu ifade eden Angolemli, bunun önemli bir yanlış olduğunu ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ülkede yaşayan herkesin gelirlerine katkı sağlayan bir kurum olduğunu vurgulayarak, fonun önemine işaret etti.

Devletin Genel Tarım Sigortası Fonu’na katkısının olmadığına işaret eden Şahali, bunun iki istisnası olduğunu 2014 ve 2106 yıllarından kuraklık parası ödenmesi için devletin katkıda bulunduğunu anımsattı.

Fon’un siyasi etkinin olabildiğince uzak tutulduğu bir kurum olduğuna işaret eden Şahali, sınırlı bir personelle çok önemli bir görev yaptığını, insan kaynaklarının kusursuz bir şekilde çalıştırılması gerektiğine değindi.

Adil bir seçme yöntemiyle kadroların doldurulması gerektiğine işaret eden Şahali, denetlenebilir ve şeffaf bir yöntemle karoların doldurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Bu yıl yaşanan kuraklığın tazmini için fon ve devletin hazırlık yapma aşamasında oluğunu söyleyen Şahali, ortalama kuraklık döngüsü hakkında bilgi istedi.

Yaklaşık 35 milyonluk bir kuraklık beklentisi içinde olduğunu ifade eden Şahali, fonun güvence sağladığı alanın kapsamının genişletilmesinin önemine işaret etti.

Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yaptıklarından çok daha fazlasının yapabilmesinin önemine işaret etti.

MAVAOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da konu hakkında yaptığı konuşmada, günümüzde yaşanan ilkim sorunlarının ülkede de çok sert şekilde kendini gösterdiğini ifade ederek, son zamanlarda yaşanan doğal afetlere bakıldığında, bu fonun kapsamının ciddi anlamda genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğal afetlerin verdiği zararların hangi alanlarda olduğunun incelenerek, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, bütçenin oylanması konusunda olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Manavoğlu, son dönemde hayvancılar ve yem fiyatlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılara bakıldığında, tarım ve üretimin öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 74 milyon 30 bin TL’lik bütçesinin ele alındığına işaret ederek, fonun daha iyi bir performansla çalışmasına olanak sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Kendi kendine yeten, tazminatlarını ödeyemeyen bir kurum olursa, yönetenler ve fondan beklentisi olanlar için büyük sıkıntı teşkil edeceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, fonun geçmişe göre çok daha geniş bir alana hizmet ettiğini kaydetti.

Üretimde olan her şeyin bu sigorta kapsamına alınması gerektiğini yönünde çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, fonun kurak olmayan yıllarda yapacağı birikimin bunun için önemli olacağını kaydetti.

70 milyon paranın Maliye’de beklediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu paranın Maliye’de beklemesi nedeniyle 10 milyona yakın bir faiz kayıpları bulunduğunu belirtti.

Hiçbir parti ayrımı yapmadan nitelikli eleman alımıyla kurumun münhallerinin tamamlanacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, bütçenin geçirilmesi ardından sırasıyla personel alımına gidileceğini söyledi.

Üreticinin hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için kuraklık haritasının çizilmesi için Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürüne talimat verdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin Tarım Sigortası’nın kendi gelir kaynaklarından ödeyeceği para dışında bir matematiksel çalışma yapmayacaklarını belirtti.

Tasarının oylamasına geçileceği sırada Meclis’te nisap olmaması nedeniyle oturuma ara verildi.