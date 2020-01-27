Meclis'te neler konuşuldu?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Burada ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Dayanışma Kurulu’nun Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad Hoc Komite’nin oluşumuna ilişkin kararlar sunuldu.

11 üyeden oluşturulması karar verilen komitenin UBP Grubu’nu temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, Özdemir Berova; CTP Grubu’nu temsilen Özdil Nami, Salahi Şahiner; HP Grubu’nu temsilen Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç; TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit; DP’yi temsilen Koral Çağman; YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu tarafından oluşturulması kararlaştırıldı.

Genel kurulda daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.



TATAR

Konuyla ilgili söz alan Başbakan Ersin Tatar, bunun tamamen teknik bir düzenleme olduğunu, bir atamayı içerdiğini ve siyasi hiçbir yönü olmadığını kaydetti. Tatar, İstatistik Kurumu’nun planlamaya yaptığı önemli katkıya işaret etti.

Önümüzdeki dönemde nüfus sayımı için de dairenin önemli hazırlıkları olduğunu belirten Tatar, bunun daha sağlıklı şekilde yapılması için gerekli çalışmaların yapıldığını, insanlar evlere kapanmadan nüfus sayımı yapılabilmesi için çalışıldığını dile getirdi.

Bunun ardından tezkere oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

KOMİTELERDEN GELEN TASARILAR

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması Onay Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle onaylandı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından Halkın Partisi Başkanlığının Genel Başkan ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın Genel Başkanlıktan istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okutularak, bilgiye sunuldu.



ÖZYİĞİT

Daha sonra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62’nci madde tahtında söz alarak seyrüsefer eylemi hakkında konuşma yaptı.

Konuşmasına Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Özyiğit, deprem konusunda KKTC’de de gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Bir süre önce Girne’de bir okul inşaatında yaşanan çökmeye işaret eden Özyiğit, kendi dönemlerinde vize ve izinlere büyük önem verdiklerini dile getirdi. Özyiğit bu konuya büyük önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Seyrüsefer zammı konusuna da değinen Özyiğit, kendi hükümet dönemlerinde de seyrüsefer zammı yaptıklarını ancak bunun çalışanların maaşına yansıması için de gerekli adımları attıklarını dile getirdi.

İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplama yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini anlatan Özyiğit, seyrüsefer zamlarının toplumda bir duyarlılığa neden olduğunu belirtti.

Özyiğit, hükümetin toplumun tepkisiyle ilgili ne gibi bir adım atmayı düşündüğünü sordu.



ATAKAN

Bunun üzerine söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kendisinin ilgili grupla ilk günden kontak kurduklarını dile getirdi.

İlgili gruba mevcut durum ve projelerle ilgili bilgi verdiğini kaydeden Atakan, sadece bu gruba değil, tüm STK ve bu konuda bilgi almak isteyen herkese bakanlığın kapılarının açık olduğunu belirtti.

ULUÇAY

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken söz alarak, Elazığ’da yaşanan deprem konusunda, Cumhuriyet Meclisi adına TBMM Başkanı ile iletişime geçerek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlattı.



TOPAL

Ardından HP Milletvekili Hasan Topal, 62’nci madde tahtında söz alarak, “Elazığ’daki deprem” başlıklı konuşma yaptı.

Topal konuşmasına, Elazığ’daki depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Kıbrıs’ın da deprem fay hattı üzerinde oturduğunu anlatan Topal, adada yaşanan büyük depremlerin tarihçesini paylaştı.

Ülkedeki deprem istasyonlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Topal, depremlerde felaketlere yol açanın binalardaki eksiklikler olduğuna işaret etti.

Depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini dile getiren Topal, depremden sonra nasıl bir organizasyon yapılması gerektiği konusunda da gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.



ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 62’nci madde tahtında söz alarak, Elazığ depremi, Doğu Akdeniz Fay Hattı ve yapılması gerekenlerle ilgili konuşma yaptı.

Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve depremin boyutlarına işaret eden Arıklı, KKTC’nin gerekli duyarlılığı gösterdiğini dile getirdi.

İmar planlarının deprem riskleri de göz önüne alınarak yapılması gerektiğine işaret eden Arıklı, Kıbrıs’ın üzerinde olduğu fay hattına işaret etti.

Arıklı, ülke fiziki planının bir an önce elden geçmesi ve depreme göre gerekli planlamaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Birçok köyde evlerin kerpiçle yapıldığını ve depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Arıklı, bu konuda bir envanter çalışması yapıldığını söyledi.

Arıklı, alüvyonlu topraklar üzerine 25-30 katlı inşaatlara izni vermenin cinayetle eş olduğunu kaydetti.

Bunların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınmaya başlandı.