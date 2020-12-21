Meclis'te nisap düştü...Toplantı yarına ertelendi

Meclis Genel Kurul’unda “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken nisabın düşmesi üzerine toplantı yarına ertelendi.

Önerge görüşülürken ilk sözü önerge sahibi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit alarak, inadına barış istediklerini ve bunun tek yolunun iki bölgeli federal çözümden başka bir şey olmadığını da bildiklerini söyledi.

Covid-19 vakalarındaki artışı, İngiltere ve Türkiye’deki vaka sayıları nedeniyle yaşananları ve alınan önemleri sıralayan Özyiğit, Türkiye’nin yeni yıl nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederken KKTC’de 25 Aralık sonrası için kesinleşen bir tedbir açıklanmamasını eleştirdi.

Özyiğit, karar alınmama noktasının bazı kişiler tarafından fırsata dönüştürülüp 3-4 günlük yılbaşı turu hayali kurulduğunu söyledi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda dik durmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’nin KKTC halkının iradesine saygı göstermediğini ileri sürerek, “Bu ülkeyi tanıyoruz diyorsanız TC milletvekillerinin KKTC’de ne işi var seçim döneminde?” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zamanında KKTC Cumhurbaşkanı’na “git kendi ülkende konuş” dediğini anımsatarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ve aleni müdahaleler yapıldığını ve seçim yasaklarının hiçe sayıldığını söyledi.

Özyiğit, UBP kurultayında bile “telkin” yoluyla müdahale edildiğini ifade ederek, çekilen adayların ardından Saner’in metazori bir şekilde Genel Başkan seçildiğini anlattı.

Özyiğit, bu müdahalelerin enine boyuna araştırılmasını talep eden bir önerge hazırladıklarını belirterek herkesten bu konuda destek istedi ve “Bundan sonra hiçbir seçimimize müdahale edilmesin” dedi.

ROGERS: “’DOKUNUŞLAR’ OLDUĞU HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR”

HP milletvekili Jale Refik Rogers da, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle tüm şehitleri anarak, araştırma komitesi kurulması noktasında somut ve belgeye dayalı veri olsa bile yaptırım hakkı olmaması nedeniyle tatmin edici olmadığını söyledi.

Rogers, tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili komitede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde en kibar tabiriyle “dokunuşlar” olduğunun herkes tarafından bilindiğini, zaten bunu kimsenin saklamaya da çalışmadığını savunan Rogers, hatta Yüksek Seçim Kurulu’nun kurallarının da tüm toplumun gözü önünde çiğnendiğini söyledi.

Rogers, seçim bittikten sonra bu “dokunuşları” Meclis’in nasıl belgeleyip raporlayacağından emin olamadıklarını ifade ederek komitenin oluşumuna ret oyu vereceklerini belirtti.

Rogers, Covid-19’la ilgili testlerin önemine işaret ederek üst kurulun 25 Aralık’a kadar aldığını ve planlama için sonrasında ne yapılacağının bir an önce belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

ANGOLEMLİ: “TÜM VEKİLLER ONAY VEREREK DAHA AĞIR MÜDAHALEYİ ENGELLEMELİ”

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, bir milletvekilinin gerçeklerin ortaya çıkmasından çekinmesini yadırgadığını söyleyerek, 1990’da da buna benzer bir müdahale olduğunu belirtti. Angolemli, o dönemde milletvekillerinin Meclis’e girmeyi reddedip 3 sene direnerek erken seçim kararı aldırdığını kaydederek sonrasında yaşananları anlattı.

Angolemli, KKTC’nin, ABAD kararlarında bile TC’nin alt yönetimi görüldüğünü, bunun sıradan bir Meclis araştırması olmadığını ve dünyaya bu müdahalelerin peşini bırakmayacaklarını göstermeleri gerektiğini belirtti.

Meclis’in halkın iradesinin temsilcisi olduğunu ve halkın iradesine müdahaleyi reddettiğini dünyaya duyurması gerektiğini ifade eden Angolemli, bu araştırmaya tüm milletvekillerinin onay vermesiyle ileride daha ağır olacak müdahaleleri engellemek gerektiğini söyledi.

ÖZDENEFE: “İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ BİLE MÜDAHALE OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından da müdahalelerin devam ettiğini, iktidara mensup vekillerin bile televizyona çıkıp müdahale olduğunu söylediğini Meclis’te yapılacak araştırmaların sonuca ulaşmak için değil sürecin şeffaf şekilde Meclis’te konuşularak gelecekte olmasın diye adım atmak anlamına geleceğini anlattı.

Özdenefe, UBP’nin ve iktidardaki partilerin bu araştırmaya diğer parti0lerden daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “3 gün karantinada kaldık bizim tarlayı sürüp harmanı kaldırdılar” cümlesinin bile konuyu araştırılmaya değer kıldığını belirtti.

Komitenin atacağı adımları sıralayan Özdenefe, hazırlanan rapora karşıt görüşlerin de Genel Kurul’da tartışılacağını, herkesin şaibeleri ortadan kaldırmak istemesi gerektiğini söyledi.

Meclis’in mahkeme veya sayıştay olmadığını ancak sonuçları ilgili kurumlara gönderme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak kurulan araştırma komiteleri ve çıkan sonuçları değerlendirerek, bu raporların demokrasiye sağladığı katkıları saydı.

Bugün yapılacak oylamayla yapılanların normal olmadığını, milletvekillerinin ilan edeceğini dile getiren Özdenefe, ülke demokrasisinin daha fazla yara almaması adına herkesin olumlu oy vermesini beklediklerini belirtti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers söz alarak komite kurulmasına karşı olmadıklarını, görüşlerini yeniden değerlendireceklerini söyledi.

PİLLİ: “TEDBİRLER GÜNCELLENMELİ”

Daha sonra söz alan Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla tedbirlerin de arttırıldığını hatta Covid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı bulaşır hale geldiğini hatırlatarak, ortak düşmana karşı ortak mücadele gerektiğini ve tedbirlerin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni mutasyonun insana verdiği zararla ilgili kesin bilgi olmadığını, virüsün mutasyona uğramasının beklendiğini ifade eden Pilli, yeni halinin insana etki süreciyle ilgili net bir bilgi olmadığını söyledi.

Pilli, kış aylarıyla birlikte vakaların dünyanın her yerinde arttığını ve bu doğrultuda tedbirlerin de artmasının öngörüldüğünü belirterek İngiltere’den Güney üstünden gelecek kişiler için tedbir alınmasının zorunlu olduğunu, bu konuda ayın 25’ini beklemeden de karar alabileceklerini açıkladı.

“AŞILARLA İLGİLİ YOL HARİTAMIZ NET”

Üst kurulun cumartesinden beri belli tedbirler için çalıştığını, aşıların çok önemli ve hastalıkların bitirilmesinde en etkin yöntem olduğunu vurgulayan Pilli, şu an var olan 2 farklı aşıyla ilgili bilgi vererek Bakanlığın aşılarla ilgili yol haritasının net olduğunu kaydetti.

“300-400 BİN AŞIYI SAKLAYABİLECEK KAPASİTE VAR”

Pilli, aşıları korumak için 100 ve 150 litre kapasiteli iki dolap olduğunu 2 tane daha sipariş edildiğini, 300-400 bin aşıyı saklayabilecek kapasiteye sahip olacaklarını belirterek, aşıların nasıl yapılacağının gündem olmasına da şaşırdığını söyleyerek “Bunca zamandır nasıl yapıyorsak aynı altyapıyla yapacağız” dedi.

Klasik yöntemle üretilen aşıların da Türkiye’den geleceğini, testlerin ardından bunların da ülkeye ulaşacağını ifade eden Bakan Pilli, gerekirse direkt olarak aşı getirmek için de çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkenin aşı planı olmadığı eleştirilerine de değindiği konuşmasında, bu söylemlerin doğru olmadığını, tüm dünyanın kullandığı plan üzerine konuşmanın çok gereksiz olduğunu dile getirdi ve bilgi verdi.

Güney Kıbrıs’ın durumunun zaten ortada olduğunu, kendilerinden daha başarılı olmadığının herkes tarafından görüldüğünü belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı’na güvenilmemesini gerektirecek herhangi bir şey yaşanmadığını vurguladı.

Pilli, herkesin iş birliği içinde doğru adımlar attığını ve bugüne kadar doğru bir yol izlediklerini kaydederek, bireysel tedbirler için bakanlığın bir şey yapamayacağını, test yapmaya gidenlerin maske takmayarak mesafe kuralına uymamasının sorumluluğunun bakanlıkta olamayacağını söyledi.

“TAVİZ VERMEDİK… ÖNCE SAĞLIK SONRA EKONOMİ”

Pilli, karantinasız uçuşlar yapılacağıyla ilgili duyumlarla ilgili soru üzerinde “Bugüne kadar halkın sağlığıyla ilgili taviz vermedik önce sağlık sonra ekonomi” dedi.

Güneyde çalışanlarla ilgili de üst kurulun bir dizi karar alacağını ve gün içinde açıklanacağını söyleyen Pilli, bugüne kadarki pozitif vakalarla ilgili istatistiki bilgi verdi.

Yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, Eylül ayında 200 civarında karantinadaki kişinin pozitif olmasının ardından Ekim’de 3 günlük karantinasız girişe izin verilmesine anlam veremediğini belirterek detaylı verilerin paylaşılmasını istedi.

Bakan Pilli, 3 günlük karantinasız girişlerin ekonomik sorunlar nedeniyle başlatıldığını ama bunların sürekli değiştirilebilir olduğunu söyleyerek, burada “yılbaşında kapatın” diyenlerin TV’lerde farklı yorumlar yaptığını, kendilerinin kimseye hoş görünme çabası olmadığını kaydetti.

HP Milletvekili Rogers, vakalarla ilgili detayların paylaşılmasının halkı rahatlatacağını, vaka sayıları açıklanırken daha detaylı verilerin kullanılmasının üst kurulu da rahatlatacağını söyledi.

Üst Kurul’un kararlarının Sağlık Bakanlığı kararıyla açıklandığına işaret eden Pilli, herkesin görüşünün önemli olduğunu vurgulayarak, kendisinin temaslı ekibini beklemeden test yaptırıp kendini izole ettiğini anlattı.

Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin açılışının bir dizi sıkıntı nedeniyle yapılamadığını, var olan sisteme zarar vermeden açmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

SANER: “PAZARTESİ FARKLI BİR ÖNERİ GETİREREK TÜM SEÇİMLERİN ARAŞTIRILMASINI ÖNERECEĞİZ””

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Ersan Saner, her seçim döneminde dış müdahalelerin olduğunun konuşulduğunu, kendilerinin hiçbir şeyden çekinmediğini, Meclis grubunda tartışarak pazartesi farklı bir öneri getirerek bugüne kadarki tüm seçimlerin araştırılmasını önereceklerini açıkladı ve tüm partilerin bu öneriyi kabul etmesini teklif etti.

“NİSABI ENGELLERİZ”

Saner, geçmişte müdahale olduğuyla ilgili duyumlara da örnekler vererek, bu önerileri kabul edilmezse Meclis’te nisabı sağlamayarak 24 saatte bir toplanma girişimiyle karar alınmasını engelleyeceklerini belirtti.

ERHÜRMAN: “10 AYLIK HÜKÜMET 26 YILLIK DÖNEMİ ARAŞTIRAMAZ”

Saner’den sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, herhangi bir dönem için araştırma komitesine tamam diyeceklerini ancak 10 aylık bir hükümetin 26 yıllık dönemin tüm seçimlerini araştıramayacağının herkes tarafından algılanabileceğini belirtti.

Erhürman, geçmişte de 1990 seçimleri için böyle bir komite kurulduğunu hatırlatarak, UBP’nin seçtiği farklı dönemlerin araştırılması için vereceği önergelere destek vereceklerini ancak 26 yıllık araştırma komitesi önergesini saçma bulduğunu söyledi.

ÖZYİĞİT: “İRADE ORTAYA ÇIKTI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede her seçimle ilgili müdahale yapıldığının konuşulduğunu, kendilerinin bu önergeden bağımsız herhangi bir seçimle ilgili verilecek önergeyi kabul edeceğini kaydetti.

Özyiğit, tehditlere pabuç bırakmayacaklarını söyleyerek “İrade ortaya çıkmıştır” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra nisap düştü ve toplantıya 15 dakikalık ara verildi.

Ancak daha sonra Meclis Başkanı Uluçay başkanlığında yapılan toplanma denemesinde yeter sayıya ulaşılamadı. Uluçay, toplantının yarın saat 11.00’e ertelendiğini açıklayarak oturumu kapattı.