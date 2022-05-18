Meclis'te özel oturum

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturum gerçekleştirildi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri milletvekili koltuklarına oturdu, kürsüye çıkarak şiirler okudu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Hasan Küçük ve Resmiye Canaltay’ın da katıldığı özel oturuma Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlık etti.

Töre konuşmasının başında öğrencilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Öğrencilerin liseyi bitirip değişik görevler alacaklarını söyleyen Töre, öğrencilerden daima Atatürk’ün izinde ilerlemeyi kendilerine görev edinmelerini istedi.

“Kıbrıs Türk halkı mutlaka bağımsız yaşamalıdır. Vatan, millet, bayrak duygusundan vazgeçilmez” diyen Töre, bugün ziyarete gelen öğrencilerin arasından da mutlaka milletvekillerinin çıkacağına inanç belirtti, “Milli ülkümüz ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ifadesidir” dedi.

Daha sonra Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden İlayda Kaya “Benim İki Bayrağım Var” isimli şiiri, Hasan Metecan Güzey “Dağ Başını Duman Almış” isimli şiiri, Efe Uygun “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni, Mecnun Babahanow “Türk Gençliğinin Ataya Cevabı”nı kürsüye çıkarak okudu.