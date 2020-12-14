Meclis'te PCR testi yapılacak

Hükümet programının okunmasının ardından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, hükümet programı üzerinde görüşmelerin perşembe günü saat 10.00’da yapılacağını ifade etti.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.

ŞAHALİ

Bu bölümde ilk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali “42. Hükümetten beklentiler” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümet programının ikinci sayfasında bir erken seçim hükümeti kurulduğunun ifade edildiğini söyleyen Şahali, “Hükümet programının çok daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasını dilerdim” dedi.

Bunun yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından yapılan ikinci Meclis toplantısı olduğunu söyleyen Şahali, Meclis’in son iki toplantıda geç açılmasını eleştirdi, bu şekilde hükümetin bir sonuca gitmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

Şahali, hükümete destek verecek vekillerden her biri “bir başka yere çeker ve nisabı zora sokarsa” hükümetin 10 ay değil 10 gün bile ayakta kalamayacağı yönünde görüş belirtti.

Hükümet programında iddialı ifadeler olduğunu söyleyen Şahali, öte yandan kendilerinin hükümetten tek beklentilerinin acil sorunların çözülmesi ve günlük işlerin yerine getirilmesi olduğunu anlattı.

Sürüş okullarının eylemlerine işaret eden Şahali, sorunların çözülmesi için güvenoyunun beklenmesine ihtiyaç olmadığını dile getirdi, ehliyet sınavlarıyla ilgili sorunun çözülmesini talep etti.

Covid pandemisinin tüm dünyanın gerilimini yükselttiğini ve KKTC’de de pandeminin ciddi bir tehlike haline geldiğini söyleyen Şahali, pozitif vakaların temaslıları arasında Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bulunduğunu kaydetti, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Pilli’nin kendini izole edebilmesi için Meclis oturumunun açılmasına destek verdiğini söyledi.

Vaka sayısında bir artış trendi olduğunu dile getiren Şahali, sağlık çalışanlarının pozitif olmasının da endişe yarattığını anlattı.

Şahali, önlemlerin sıkılaştırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avrupa Gazetesinin manşetinde yer alan, Türkiye’den gelen suyu taşıyan borunun tamir giderlerinin KKTC tarafından ödendiği haberine işaret eden Şahali, bu konuda bilgi istedi.

Şahali, aynı haberde yer alan başka bir bilgiye işaret ederek, pandemi hastanesinin yapımı ve Maraş’ın açılmasıyla ilgili harcamaların kaynağı hakkında bilgi istedi.

Şahali, yeni hükümetin kendilerinden azami şekilde yararlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

İNCİRLİ

Daha sonra CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Covid salgını ve aşılar” başlıklı konuşma yaptı. Aşıların sınır tanımadığını ve hükümetlerin kurulmasını da beklemediğini söyleyen İncirli, tüm dünya covid salgınıyla uğraşırken KKTC’nin de bu yöndeki çalışmaları kesintisiz sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ülkeler aşıların peşine düşmüşken KKTC’de bu gayretlerin yeterince ortaya konmadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade eden İncirli, bunun Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Zamanında gelmeyen aşıların faydası olmayacağını söyleyen İncirli, aşıların her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kendisi için 50 milyon aşı sipariş ettiğini söyleyen İncirli, bu miktarın Türkiye için yeterli olmadığını ancak gayretlerin sürdüğünü, Güney Kıbrıs’ın da 1 milyon kadar aşı siparişi verdiğini anlattı.

Her bir aşı için talepte bulunmanın en akıllıca olan olduğunu anlatan İncirli, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bu yönde çalışma başlattığını ancak aşılama programına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Aşının her şeyi sonlandırması gibi bir durum olmadığını söyleyen İncirli, ancak şu anda aşının ülkeye en erken zamanda gelmesi için gereğinin yapılması gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının aşı tedariki konusunda daha aktif olması gerektiğini dile getiren İncirli, Sağlık Bakanlığının çalışmalarını yetersiz bulduğunu da kaydetti.

Hem çalışanların hem hastaların Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki sıkışıklık nedeniyle büyük risk altında olduğunu söyleyen İncirli, bu sıkışıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İncirli, Bakan Pilli pozitif çıkarsa tüm bakanların temaslı olacağına işaret ederek, belki de kabinenin güvenoyu öncesi izolasyona ya da hastaneye kaldırılma ihtimalleri olduğunu kaydetti.

Hükümete, pandemi hastanesinin tam donanımlı şekilde çalışması ve ücretsiz PCR testi yapmak için neyin beklendiğini sordu.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS’TE PCR TESTİ YAPILACAK

İncirli’nin konuşmasının ardından Meclis Başkanı Uluçay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin temaslı olması nedeniyle, çarşamba günü bakanlara olmak üzere, çarşamba ve perşembe günü Meclis’te PCR testi yapılacağını kaydetti.