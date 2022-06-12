Meclis'te yaşamını sürdürüyor...Onun adı "Parli"

Meclis çalışanları, Parlamenter kelimesinden esinlenerek ona “Parli” ismini vermişler…

İlk olarak Şubat ayında henüz bir yavru iken, Meclis bilgi işlem çalışanlarının olduğu odanın camına sığınmış…

Parli’yi gören Meclis çalışanları onu hemen beslemişler ve veterinere de götürerek sağlık kontrollerini de yaptırmışlar.

Parli o günden beri Meclis çalışanlarının ilgi odağı olmuş.

Bu ilginin o da farkında olacak ki Meclis bahçesini hiç terketmemiş.

Her gün Meclis çalışanları tarafından maması verilen Parli, yemeğinin geciktiği zamanlar dışında bina içine girmiyor.

Milletvekillerinin de sempatisini kazanan Parli, Meclisteki hayatından mutlu görünüyor.