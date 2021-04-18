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Meclis toplanacak
Kıbrıs
18 Nisan 2021 Pazar 16:21
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul toplantısı saat 10.00'da başlayacak.
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