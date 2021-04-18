Meclis toplanacak

Meclis toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul toplantısı saat 10.00'da başlayacak.

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