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Meclis toplanacak
Kıbrıs
03 Mart 2021 Çarşamba 16:25
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.
Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Genel Kurul’un gündeminde, sorular bölümü de bulunuyor.
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