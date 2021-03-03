Meclis toplanacak

Meclis toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

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Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Genel Kurul’un gündeminde, sorular bölümü de bulunuyor.

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