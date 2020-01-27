Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.00’de toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında açılan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’da ayrıca, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Meclis gündeminde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması da yapılacak.