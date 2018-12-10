Meclis toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50’de başlayan toplantıda sunuşların ardından ilk olarak çeşitli yasaların hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen maddesinin 3 ay süre ile durdurulmasını içeren yasa gücünde kararname ele alınacak.

Genel Kurul ayrıca, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTMatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu ele alacak.

Genel Kurul komitelerden gelen Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin tasarıya ilişkin raporu ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu da görüşecek.

Meclis Genel Kurulu’nda yarından itibaren sekiz gün boyunca 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.