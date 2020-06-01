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Meclis toplandı

Meclis toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 
Toplantının özel gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname ile Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Genel Kurulu’nun gündeminde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş  (Değişiklik) Yasa Tasarısı da var.

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