Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Toplantının özel gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname ile Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurulu’nun gündeminde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı da var.