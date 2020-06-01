Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Toplantının özel gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname ile Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Genel Kurulu’nun gündeminde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı da var.
Meclis toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
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