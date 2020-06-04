Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda araştırma komitesi raporlarının görüşülmesi oylanarak ön sıraya alındı.

Kamu Hizmetinin Komisyonu ve Dairesi’nin çalışma ve değişiklik yasası tasarısının görüşmesinin ivediliği istendi. İvedilik kararı oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra, Meclis gündeminde güncel konuşma isteklerinin yanı sıra, KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

CTP grubuna bağlı tüm milletvekilleri ile TDP'ye bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, 1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin de görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu daha sonra yazılı ve sözlü soruların okunmasıyla devam edecek.