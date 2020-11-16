Meclis toplandı

Meclis Genel Kurulu bugün 11.25’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'un gündeminde, Meclis araştırması açılması için verilen iki önergenin ön görüşmesi var.

Önergeler şunlar: “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın sunmuş olduğu, Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi.

Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”

Genel Kurulu toplantısında, güncel konuşmalara da olanak verilecek.