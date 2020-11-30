Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.30’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurulun 3 Aralık tarihli gelecek birleşiminin gerçekleştirilmemesi ve 7 Aralık’ta yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantıda daha sonra YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın ve TDP’ye bağlı üç milletvekilinin birlikte sunduğu iki ayrı Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesi yapılacak.

Arıklı’nın sunduğu Meclis araştırması önergesi, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılmasını”; TDP’lilerin sunduğu önerge ise “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılmasını” amaçlıyor.

Meclis’in gündeminde ayrıca 7 yazılı soru, 4 sözlü soru, 3 de sözlü soruya dönüştürülen yazlı soru yer alıyor.