Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurul, gündeminde bulunan yasa tasarılarını görüşüp onayladı.

Genel kurulda ilk önce “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısının” üçüncü görüşmesi yapıldı ve kabul edildi.

Genel kurulda, ivedilikle görüşülen “Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”, “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının” üçüncü görüşmeleri yapıldı ve tezkereler onaylandı.

Sayıştay Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Emrah Yeşiırmak, başkan yardımcılığına da CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın seçildiği de genel kurulun bilgisine getirildi. Genel kurula, iki ayrı komitenin gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisinin” de birleştirildiği bilgisi verildi.