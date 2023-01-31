Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel kurulun gündeminde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, milletvekillerinin konuşma istemlerine de yer verilecek.

Genel kurulun sunuş kısmında, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın birlikte sunduğu “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Önerisi”nin komitede ivedilikle görüşülmesine daire tezkere okundu.

Öneri sahiplerinden Devrim Barçın, konu üzerine söz alarak, “Göç Yasası” diye niteledikleri söz konusu yasa ile çalışanların mali hakları yanında özlük haklarında ciddi tırpanlama yapıldığını, haksızlık yaratıldığını ifade ederek, bu düzenleme ile amaçlarının eski ile yeniler arasında eşitlik sağlamak olduğunu söyledi. Tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Ardından “KDV (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilik tezkeresi okundu ve oybirliği ile kabul edildi.