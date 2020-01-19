Meclis toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, aralarında Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere iade edilen iki yasanın da bulunduğu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen ve Meclis’in 32’nci birleşimi olacak yarınki toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” görüşülecek.

Toplantıda daha sonra Meclis Genel Kurulu’ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Süleyman Bağzıbağlı ve Aysel Bağzıbağlı'nın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporu ele alınacak.