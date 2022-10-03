Meclis ve hükümete çağrı

Memur-Sen, yeni çalışma dönemine bugün başlayacak Cumhuriyet Meclisi ile hükümeti, kamuda çalışanların sorunlarını kökten çözmeye çağırdı.
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, bakanlıklar ve bağlı daire ve kurumların teşkilat yasalarının ivedi olarak düzenlenerek güncellenmesi gerektiğini kaydetti.
“Farklı statüler arasında halen mevcut olan; özlük hakları farklılıkları ancak bu düzenlemeyle giderilebilir" diyen Manga, beklentilerini şöyle sıraladı:
"Mevsimlik işçi statüsünde çalışanların ödeneklerinin 2023 mali yılı bütçesine konması, Hayat pahalılığı ödeneklerinin, asgari ücrete de uygulanması ve eşel-mobil uygulamasının 2 ayda bir uygulanması, Kamu hizmeti komisyonunca, önceden ilan edilen ve tarihleri belirlenen sınavların, seçim yasakları süresinden muaf tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemenin ivedi olarak yapılması, 47/2010 sayılı Göç Yasası’ndan istihdam edilenlerin maaş kayıplarının, bir plana bağlanarak süratle giderilmesi.”