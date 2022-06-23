Meclis, yarın olağanüstü toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın olağanüstü toplanacak.

Bugün yapılacağı açıklanan ancak yangın nedeniyle yarına ertelenen toplantı, saat 10.00’da başlayacak.

7’nci olağanüstü birleşim olarak yapılacak toplantının gündeminde sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler başlığı altında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” yer alıyor.

Komitelerden gelen tasarı ve önerilerle görüşülecek diğer işler bölümünde ise “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alınacak.

Toplantıda ayrıca güncel konuşmalar yapılacak ve sorular bölümü de olacak.