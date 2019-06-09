Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis, 9 günlük aranın ardından yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı görüşülecek.

En son 1 Haziran cumartesi günü UBP-HP koalisyon hükümetinin güven oylaması gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu ayrıca 1 Haziran toplantısını yarına ertelemişti.