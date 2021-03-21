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Meclis yarın toplanacak
Kıbrıs
21 Mart 2021 Pazar 11:15
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak yarınki toplantısının gündeminde, “Bazı Yasa Gücünde Kararnameler” bulunuyor.
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