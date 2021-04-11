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Meclis yarın toplanıyor
Kıbrıs
11 Nisan 2021 Pazar 14:56
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki toplantı saat 10.00’da başlayacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Perşembe günkü toplantısını Meclis personelinin büyük çoğunluğunun grevde olması nedeniyle yapamamıştı.
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