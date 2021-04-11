Meclis yarın toplanıyor

Meclis yarın toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki toplantı saat 10.00’da başlayacak. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Perşembe günkü toplantısını Meclis personelinin büyük çoğunluğunun grevde olması nedeniyle yapamamıştı. 

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