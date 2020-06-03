Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Yarın saat 10.00’da başlayacak toplantıda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yapılacak oturumunda Covid 19 ile mücadele kapsamında Meclis bünyesinde alınan tedbirler aynen devam edecektir.

Bu çerçevede Milletvekilleri’nin Genel kurul salonunda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre uygulanmaya devam edeceği gibi, tüm personelin maske takması da zorunlu olacaktır.

Yine Meclis oturumuna basın mensubu ve Milletvekilleri dışında ziyaretçi alınmayacağı gibi Genel Kurulun fotoğraf ve videoları Meclis basın Bürosu tarafından servis edilecektir.

Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi Meclis sosyal medya platformlarından ve BRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.