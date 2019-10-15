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Meclisi Genel Kurulu toplandı

Meclisi Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında saat 12.00’de toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı ile DP Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun birlikte sunmuş oldukları, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin öngörüşmesi de yapılacak.

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