Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında 2 bütçe yasa tasarısı ile 1 yasa gücünde kararname görüşülecek.

Buna göre, Genel Kurulda, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname ele alınacak.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Türk Ajansı – Kıbrıs’ın (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe yasa tasarıları da Genel Kurul’un gündemine gelecek.