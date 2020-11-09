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Meclisin gündeminde ‘pandemi döneminde yapılan harcamalar’ bulunuyor

Meclisin gündeminde ‘pandemi döneminde yapılan harcamalar’ bulunuyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul’da, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın  sunduğu  Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesi gerçekleştirilecek. Yazılı  ve sözlü soruların da ele alınacağı genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek. 

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