Mecliste gündem dışı konuşmalar yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 18 Kasım Pazartesi yapılacak.

Meclis’te bugün, yasa önerileri ve yasa tasarılarının görüşülüp onaylanmasının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.



CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ülke genelinde plansızlığın yarattığı kaos ve Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Özdenefe, ülkede herkesin sağlıklı bir yaşam alanında yaşamasının hakkı olduğunu ifade ederek, ülkede şehir planlamanın önemine işaret etti. Özdenefe, son yapılan imar planındaki değişikliklerin akıllarda soru işareti bıraktığını ve bunun üzücü ve düşündürücü olduğunu söyledi.

Girne’de bugün plansızlığın yarattığı bir kaos olduğunu ifade eden Özdenefe, Girne’de hastane okul yollar sokakların nüfusu taşımadığını işaret etti, ayrıca yağmurun getirdiği sıkıntıların kanalizasyon sorunu yarattığını Girne’de yaşamın ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Bu çerçevede Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili de konuşan Özdenefe, yaz aylarında halka sunulan taslakla önceki gün sunulan taslak arasında çok ciddi değişiklikler olduğunu kaydetti. Eski ve yeni taslak arasında rakamlarla bilgi veren Özdenefe, taslak ile ilgili ortaya çıkan büyük farkın sebebinin neden olduğunu sordu.

Özdenefe, İçişleri Bakanı’ndan konu ile ilgili detaylı bilgi istediğini, İskele’de Long Beach bölgesindeki yapılaşmada altyapı sorunu olduğunu, dere yatakları, kanalizasyon sorunu olduğunu, bu konuda çözümün nasıl olacağını sordu.

İskele’de üniversite beklentisinin de bulunduğunu ancak planda yer almadığını ifade eden Özdenefe, turizmin geliştirilmesinin hedeflendiğini bu bölgede planlı gelişmenin şart olduğunu, ayrıca bölgede askeri bir bölgenin faaliyete geçirilmesi söz konusu olduğunu söyledi.

Özdenefe, imar planlarına karşı olmadıklarını, ancak belediye ve bölge halkının görüşleri alınarak yapılması gerekliliğine değindi, imar yasasında da değişiklikler yapmaya hazır olduklarını kaydetti.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, imar planının sonuna geldiklerini, konunun önemli bir konu olduğunu, plansız yaşamın yarattığı sorunların ortada olduğunu, her gün bunu gözlemlediklerini kaydetti.

Baybars, 2018-2019 görev süreleri içinde planlı bir yaşam yaratmak için çalıştıklarını, 6 bölgede çalışma yaptıklarını, sona yanaştıklarını, Dikmen, Lefkoşa, Lefke, Mehmetçik, Beyarmudu İmar Planlarında çalışmaların sürdüğünü, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planında gerekli görüşmeler çalışmalar işbirliğinin yapıldığını anlattı.

Yerel yönetimlerle birlikte bu çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Baybars, her üç belediyenin de planlamacılarının kendi ekipleriyle birlikte çalıştığını, birçok toplantı yaptıklarını, bunun sonucunda ortak bir plan ortaya çıkacağını bu yüzden ortak fikirde buluşmanın önemli olduğunu kaydetti.

Bu çerçevede her kesimin tatmin edilmesinin zor olduğunu ifade eden Baybars, eğitim, tarım, turizm, her alanda planlamaların yapılmasına önem verdiklerini, istek, itiraz, talepler için yeterli süreyi verdiklerini, o taleplere göre de gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

Temmuz ayında halk ile yapılan toplantıların ardından itiraz süresi bitince 197 itiraz geldiğini, bu itirazlara bakarak ortak akılda uzlaşmak istediklerini ve imar planında bazı değişiklikler yapıldığını ifade eden Baybars, ilk taslakta yazılan bazı rakamların yanlış veya sehven yazıldığını, bazı haberlerde çıkan rakamların yanlış yansıtıldığını kaydetti.

Baybars, bu rakamların yükselmesinin sebebinin; imar planı gelişme sınırının belirlenmesi, halkın taleplerinin değerlendirilmesi, ilk kamu yolu sınırının belirlenmesi olduğunu, imar sınırlarının genişletildiğini dile getirdi.

Tarımsal mevzu konusunda da, turizm tarım yükseköğrenim konusunda da şehir planlamacılarla bölgesel ihtiyaçlara göre gerekli planlamaların yapıldığını ifade eden Baybars, Tarım Bakanlığının da görüşünü aldıklarını, halkın taleplerini değerlendirdiklerini, tarımsal toprakların korunmasına önem vereceklerini kaydetti.

Baybars, İskele Belediye Başkanı’nın “isyanı” ile ilgili de konuşarak, yerel yönetimlerin kararlarına saygılı olduklarını, bölgeyi daraltma talepleri varsa bunu alabileceklerini, kanalizasyon ile ilgili sıkıntıları önemsediklerini, sel taşkını gibi konularda birlikte çalışmaya hazır olduklarını, dere temizlikleri, gölet yapılması gibi konularda hükümetin yapması gerekenlerin imar planına konduğunu anlattı.

Askeri saha ile ilgili de bilgisi olmadığını, konunun sonradan bilgisine geldiğini, bu konuda yapılan yazışmalar hakkında da bilgi veren Baybars, bu bölgede olası bir askeri bölge yaratılması ile ilgili temasların sürdüğünü, üniversite ile ilgili de gerekli adımların imar planında atıldığını, ilkokul ortaokul yapımı için kamu arazilerinin belirlendiğini kaydetti.

Baybars, İmar Planı’nın 4 Aralık’ta birleşik kurulda onaya sunulacağını ifade ederek, planın onaylanacağını ve 2020 yılına imar planı ile girileceğini umduğunu söyledi.

“İskele merkez köy konumuna geldi, bu sorun nasıl çözümlenecek” sorusunu soran CTP Milletvekili Asım Akansoy’a karşılık cevap veren Baybars, İskele merkezin dışındaki yapılaşmalarda yabancı kişilerin veya ikinci ev sahibi olan kişilerin yaşamaya başladığını, merkez ile buralarda belli bir kopukluk yaşandığını, bunu gördüklerini ve belli bir faaliyet koridoru yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.



UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, “Lefke İlçesi’nin sorunlarını” dile getirdi. Lefke’nin ilçe olalı 3 yıl olduğunu ancak sadece kağıt üzerinde ilçe olduğunu ifade eden Çaluda, bunu değiştirmek için bölgedeki herkesin siyasi ayrım yapmadan birlik olması gerektiğine değindi.

Çaluda, kimsenin “iki yüzlü” olmaması, hükümete göre, partiye göre tavır almaması gerektiğini ifade ederek, bölgede bazı kişilerin siyasi hırslarına yenik düştüğünü, bunun bölgeye kaybettirdiğine dikkat çekti.

Lefke bölgesine devletin el uzatması, gençlere sosyal konut projelerinin üretilmesi gerektiğini, bu konuda devletin el atmamasının kedisini üzdüğünü ifade eden Çaluda, İçişleri Bakanlığına bölgeye duyarlı davranması ve gerekli yatırımları gençler için yapmasını istedi.

Çaluda, Lefke’de CMC sorunu başta olmak üzere birçok sorun olduğunu, yatırımcıların gelmesi için bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini, bölgenin gelişmesini sağlayacak yolun tamamlanması gerektiğini, güvenliğin artırılması, Polis Müdürlüğünün getirilmesi gerektiğini, Mahkemenin yeniden ilçeye getirilmesi gerektiğini, çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini, hastanenin güçlendirilmesi gerektiğini, sanayi sitesinin getirilmesi gerektiğini, hükümetin bölgeye gerekli önemi göstermesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Çaluda’nın bahsettiği konuların hükümeti ilgilendirdiğini, ancak Lefke’nin ilçe ilan edilmeden önce yapılması gerekenlerin yapılmadığından ötürü bugün bazı sorunların yaşandığını anlattı.

Baybars, hükümetin Lefke bölgesine bir bütün olarak baktığını, sorunları bütün olarak çözmek istediğini, kırsal kesim arsalarının hak sahiplerine verilmesi için çalışmalar yaptıklarını ve sonuçlandırdıklarını kaydetti.



CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “hükümetin üstün başarıları” konusunda konuşma yaptı. Şahali, Gazimağusa Limanı’nda yaşanan elektrik santrali ile ilgili konuya değinerek, hükümetin bu konuda yanlış bilgiler vermesini eleştirdi.

Şahali, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, bu konuda yaratılan durumu “harika bir tezgah” olarak niteledi. Şahali, hükümete yönelik sert eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Tarım Bakanlığının Haftalık Gıda Analiz Raporlarını açıklamayı durdurduğunu savunan Şahali, bu konunun hassasiyetine işaret etti ve bu uygulamanın sonlandırılması ile ilgili bir izah olamayacağını, bakanlığın şeffaflıktan geri adım attığını kaydetti.

Şahali, uyuşturucu ve bağımlılık konusunda da çalışmaların çok daha geniş ve yaygın bir şekilde yapılması gerektiğini, caydırıcı koruyucu çalışmaların daha detaylı şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Şahali, ancak Girne’de rehabilitasyon merkezi olarak planlanan yer ile ilgili yapılan sözleşmenin iptal edildiğini, bu konuda ne yapılacağını merak ettiğini söyledi eleştirilerde bulundu.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, jeneratör konusunda aynı iş için iki fatura kesilmesinin ne kadar doğru olduğunu sorarak, tek faturada bu konunun giderildiğini, jeneratörün gitmesiyle AKSA’nın ülkedeki misyonunun da azalacağını ve bu ülkeden gitmesi için ön ayak olacakları için memnun olacaklarını söyledi.



TDP Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Kıb-Tek ve santral ihaleleri” ile ilgili konuştu. Özyiğit, konunun uzun zamandır gündemde olduğunu, 4’lü hükümet döneminde de ihalenin uluslararası açılması için karar aldıklarını ancak hükümetin bozulduğunu ve bu ihaleye devam edilmediğini ifade ederek, “neden devam edilmiyor?” diye sordu.

Özyiğit, bu konuda sendikaya söz verildiğini, imzalar atıldığını, bu konunun halkın sağlıklı enerji alması için acil olduğunu ifade ederek, jeneratörler alırınsa Kıb-Tek’in üretiminin artacağını AKSA’ya bağımlılığın azalacağını kaydetti.

Bu konuda bilimsel açıklamalar ortaya koyan Özyiğit, “Ya yatırım yapacaksınız ya da bağımlılık devam edecek. Enerjinin ucuzlatılması gerekir, oturun çalışın” dedi.

Özyiğit, Taçoy’a “4 Eylül’de atılan imzaya, jeneratör ihalesine çıkacak mısınız?” diye sordu.

Hasan Taçoy da, Özyiğit’e yeteri kadar bilgi verilmediğini, 4 Eylül’de imza atılmadığını, zaten öncesinde uyuştuklarını, grev olmadan sendika ile anlaştıklarını, ancak grevin yapıldığını kaydetti.

Taçoy, sözünün arkasında olduğunu imza da attığını, ancak Aralık ayının başına kadar zaman istediğini, 60 megavatlık bir sistem alınacağını, kurulu gücün büyümesini istediklerini, ancak fueloilin çevreye ne kadar zarar verdiğinin ortada olduğunu, bu gücün çevrilmesi için de gerekli adımların atılması gerektiğini ancak 14 milyon Euro’ya ihtiyaç olduğunu anlattı.

Biriken kaynağın sadece bir ihalede harcanamayacağını, bu konuda gerekli araştırmaları yapacağını ona göre adım atacağını ifade eden Taçoy, seçim yasakları göz önünde bulundurarak ihalede zamana ihtiyaç olduğunu Mayıs ayında bunun yapılmasının daha uygun olacağını düşündüğünü kaydetti.

Taçoy, AKSA ile alım garantili sözleşmenin sürdüğünü, Güney ile enterkonnektenin avantaja döndürülemeyeceğini, ülkede doğalgaz veya diğer sistemlerin kurulması gerektiğini, daha çevre dostu bir sitemin gerekli olduğunu, kurumun özelleştirilmeyeceğini, iyi şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taçoy, Haziran ayına kadar fiyatlarda artış yapmamayı da hedeflediğini belirtti.



UBP Milletvekili Zorlu Töre de, “cumhuriyet” konusunda güncel konuşma yaptı. Töre, cumhuriyetin en büyük bayram olduğunu, Atatürk’ün buna vurgu yaptığını, cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından çalındığını KKTC’nin de bundan dolayı kurulduğunu, egemenliğin de kayıtsız şartsız halkın olduğunu ifade eden Töre, eşit egemenlik ele alınmadan masanın kurulmasının da doğru olmadığını kaydetti.

Töre, etkin katılımın şart olduğunu, güvenlikte garantilerin şart olduğunu, bunlar olmazsa varılacak bir anlaşmanın da olamayacağını ifade ederek, Berlin’de yapılacak görüşme dolayısıyla Berlin duvarının Lefkoşa’daki duvara benzetilemeyeceğini ifade etti.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Töre, “Cumhuriyete, KKTC’ye gerek yoktur” diyenlerin Atatürk’ün dediği gibi gaflet içinde olduğunu kaydetti.

KKTC’nin 36. yılını Cuma günü büyük bir coşku ile kutlayacaklarını belirten Töre, “Bizim sevdamız güvence altında yaşamak, garantörlüğün devamıdır, devletimiz, cumhuriyetimiz, halkımızdır” diye konuştu.

İki devleti göz ardı etmeden masada görüşme yapılması gerektiğini ifade eden Töre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanacağını yineledi.

Konuşmaların ardından sorular kısmıyla genel kurul toplantısı tamamlandı.