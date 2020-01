Mecliste neler konuşuldu?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul toplantısında elektrik, sağlık ve çalışma hayatı da konuşuldu.

Bir sonraki birleşim 3 Şubat Pazartesi günü olacak.



ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, toplantıda, AKSA’nın durumuyla ilgili konuşma yaptı.

Salahi Şahiner, AKSA sözleşmesinin 2024’te dolacağını anımsatarak, “Yola, AKSA ile ilgili devam edip etmeyeceğimize şimdiden karar vermeliyiz. Bu yıl kritik” dedi.

Sözleşmenin uzatılmaması için projelerin şimdiden hazırlanması gerektiğini kaydeden Şahiner, “2021’de ihaleye çıkılmalı. Bu fiyatlarla devam etmemiz mümkün değil. Fiyatlar, yatırımlara da blokaj oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Şahiner, AKSA’nın sözleşme çerçevesinde, işletme ve çevre konularında prensiplere uyup uymadığını da sorarak, “Denetim var mı bilmek istiyoruz” dedi.



TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Şahiner’i yanıtladı.

Kıb-Tek’in zarar etmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan Taçoy, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Taçoy, “Kıb-Tek’in borcu 250 milyon TL’dir. 170 milyon AKSA’ya ve 80 milyon da bankalara… Alacaklarını alsa, kurumun borcu kalmaz. Borç yapısını düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.

Enerji ihtiyaçları konusunda da konuşan Bakan, “Arz toplamda 404 megvattır. Talep 240 megavattır. Pik dönem 280 megavat oluyor. 300’ü ilk defa gördük. Üçlü tarifenin olumlu bir yanı var. Yenilenebilir enerji tamam ama bu sisteme mahsuplaşma olarak başlamak yanlıştı. Bu işi devletin yapması lazımdı... Biz bir yere güneş enerji merkezi kurmalıyız. Kıb-Tek bunu yapabilir” şeklinde konuştu.

AKSA’dan 148 megavattan 700 milyon saat enerji alındığını, bunun da 26 milyon dolara denk geldiğini belirten Taçoy, “Bu sözleşme yanlıştı. Rakam çok daha düşük olmalıydı. Bunu aşağıya çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin indirime gitmesi halinde, bunun karşılığında bir şey isteyebileceğini, istenilenin süre de olabileceğini kaydeden Taçoy, bu konuda tek karar verici merciinin kendisi olmadığını belirtti.

Taçoy, bu konuyu Meclise getireceğini, tartışılmasını sağlayacağını söyledi.

NLC ve enterkonnekte konularında da konuşan Taçoy, “Üretim şeklilerini çeşitlendirmek için taslaklar ortaya koyduk” dedi.

Kıb-Tek’in özelleştirilmesine karşı olduğunu belirten Taçoy, “Fiyattan şikayetçiysek, özelleştirme karşısında projeler üretmeli, kuruma yatırım yapmalıyız” şeklinde konuştu.



USAR

CTP Milletvekili Sıla Usar, “Halk Sağlığından Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Kadar Yaşanan Çöküşü Kim Durduracak” konulu konuşma yaptı.

Usar, “İlaç bütçesini 30 milyon TL azalttınız. Aksamayacak dediniz, ama sağlıkta tedaviler aksıyor” dedi.

HIV virüsü taşıyan hastaların tedavisi konusunda konuşan Usar, “Bu tedavilerin aksatılmaması toplum sağlığı için önemli” dedi.

Corona virüsüne değinen, daha önce de salgına neden olan virüsün mutasyona uğradığını dile getiren Usar, “Virüs coğrafya gereği uzak görülebilir ama bu iş bir uçakla gelen yolcuya bakar. Salgın hastalıklarla ilgili tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi gerek” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın kuş ve domuz gribi konusunda tecrübesi olduğunu söyleyen Usar, bu konu için de tecrübe gerektiğini vurguladı, bakanlığın malzeme alımı, sağlık personelinin eğitimi gibi konuların üzerinde durmasını istedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin polikliniğindeki röntgen cihazıyla ilgili aksaklığa değinen Usar, hizmetlerin durmaması için Sağlık Bakanlığı bütçesinin etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Faiz Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı dönemde “Sıcak suyu biz akıttık” açıklaması yaptığını söyleyen Usar, hastanede bu konuda yine sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na da bir çağrıda bulunan Sıla Usar, elektrikler kesik olduğu için Haspolat bölgesindeki 120 ağılda 13 Ocak’tan beri suların akmadığını söyledi, gereğinin yapılmasını istedi.



PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Usar’ı yanıtladığı konuşmasında sağlıkta sorunlar olduğunu belirterek, “Sağlık çöküyor diye bir şey yok. Benim dönemimde böyle bir çöküş yaşanmadı. Benden önce çökmeye başlasaydı önceki hükümetlerin buna engel olması gerekiyordu… Az ya da çok her sağlık bakanı sağlığa katkı koyuyor” dedi.

Corona virüsü ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini de belirten Pilli, “Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz” dedi.

Bu virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün de araştırmalarının sürdüğünü belirten Ali Pilli, “Önemli olan kalıcı tedbirlerin alınması. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Hastanede karantina için bir bölüm oluşturuyoruz. Yol haritamızı çizdik. Virüs umarım gelmez ama gelirse ve salgın olursa karantina servisini hastaneye dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

Griple ilgili aşıların her zaman yapıldığını söyleyen Ali Pilli, bu konuda herhangi bir salgın olmadığını belirtti.

Domuz gribinin de gündeme geldiğini belirten Pilli, bu virüsün diğerlerinden farkı bulunmadığını, halkın panik yapmasına gerek olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı, Batı Nil virüsüyle başarılı şekilde mücadele edildiğini dile getirdi.

Sıcak su ve benzer konularda sorunlar yaşanabileceğini ve bunların çözüldüğünü belirten Sağlık Bakanı, “Sıcak su akmıyor, klimalar bozuldu diye Sağlık Bakanlığı’nın suçlanması doğru değil. Hastane idareleri bu sorunları çözmeli” dedi. Bir soru üzerine Pilli, hastanelere bunun için bütçe verildiğini söyledi.

Onkoloji ve hematoloji servislerinde atılan adımlara işaret eden Pilli, AMATEM’in bir yıl içinde bitirileceğini dile getirdi. Pilli, Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki başhekim sorunun çözüldüğünü de söyleyerek, başhekimin kamudan atandığını ve görevine başladığını vurguladı.

Sağlıktaki yatırımlara değinen Pilli, Girne’ye bir yıl içinde hastane kazandıracaklarını açıkladı. Ali Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin 3’üncü etabına başlanacağını duyurdu.

2’nci anjiyo ünitesinin de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açıldığını belirten Pilli, diyaliz servisinin de yenilendiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı, bazı küçük sorunlar olsa da randevu sisteminin iyi çalıştığını belirterek, sürenin bir haftaya inebilmesi için çalışıldığını dile getirdi.



ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, dün Meclisten geçirilen sigorta affına değindi.

Çeler, kendi bakanlığı döneminde bazı üniversitelerin profesörlerine asgari ücret üzerinden yatırım yaptığını saptadıklarını belirterek, bunun utanç nedeni olduğunu belirtti.

Çeler, resen sigortanın temellerinin atılmasına bu saptamaların neden olduğunu kaydetti.

“Emekçinin kazandığı her kuruş prime dayalı kazançtır” diyen Çeler, yatırımların gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yapılmasının düşük emeklilik maaşına neden olacağını vurguladı.

Çeler, emekliliğe kısa süre kala yüksek primden yatırım yapılsa da bu sorunun önüne geçilemeyeceğini dile getirerek, vatandaşları uyardı.

Çeler, “Bir emekçi Sigortalar Dairesi’ni arasa ve ‘maaşım 7 bin TL ama yatırımlarım asgari ücret üzerinden oluyor’ dese kapının önüne konur. Neden, çünkü onları savunacak bir yapı yok. Bakanlık vatandaşın arkasında durmalı. Böyle olursa kazanan vatandaş olur… ” dedi.



SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çeler’i yanıtladı, bazı açıklamalarda bulundu.

“16 Şubat 2020’de sonlanacak çalışma affıdır” diyen Sucuoğlu, basında sigortalarla ilgili affın 16’sında biteceğine dair yanlış haberler yer aldığını dile getirdi.

Bakan, sosyal sigorta ile ilgili affa başvuru süresinin 4 ay olacağını açıkladı, yasanın Cumhurbaşkanı’nın onaylanmasının sonra yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Resen kayıt işlemleri konusunda izlenen sürece değinen Sucuoğlu, şikayetler, ihbarlar konusunda bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, “Bize gelen şikayeti değerlendiriyoruz. Kim olursa olsun göz yummuyoruz. Peki, şikayet geliyor mu? Söylem alıyoruz. Şikayet etme konusunda sıkıntı var. Yazılı olmayanların üzerine gitmekte sıkıntı yaşıyoruz. Haklarının suistimal edildiğini düşünen vatandaşlar lütfen bize ulaşsın” dedi.

2018-2019 hane halkı anketi sonuçlarını da işaret eden Sucuoğlu, “2018’de 9 bin 873 olan işsiz sayısı, 2019’da 9 bin 317’ye düştü. Yani 556 azalma var. İşsizlik oranı 6.9 iken, 6,3’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik 19.2’e düştü” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu, iş bul sistemine de değinerek, ön izinle gelip işsiz kalanlara 40 güne kadar “iş bula” başvurma hakkı verildiğini de söyledi.

Sucuoğlu, sigorta affına çok ilgili olduğunu kaydetti, afla sıkıntı yaşayan işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

Bakan Sucuoğlu, yatırımlarını düzgün yapanlar için öngördükleri düzenlemeyi anımsattı, yaklaşık 200 işletmeye yatırımla ilgili motivasyon yaratılacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, “Hükümet 1 yıl boyunca, KKTC vatandaşı olan işçilere ayda 200, üç ayda bir 600, yılda 2 bin 400 katkı sağlayacak” dedi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.