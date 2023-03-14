Meclis’te sosyal yardım alanındaki işbirliği protokolü tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 12.10’da Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı. Toplantının ilk bölümünde bazı bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

İlk olarak, 15 Kasım 2022 tarihinde TC ile KKTC Hükümetleri arasında imzalanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “BRTK Radyo Frekanslarının Güçlenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol” Meclis’in bilgisine sunuldu.

İkinci olarak ise, 20 Ocak 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” Meclis’in bilgisine getirildi.

-Taçoy: “Murat ettiğimiz sosyal hizmeti gerçek anlamıyla verebilmektir”

“Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” ile ilgili yerinden söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, ilgili bakanın konuyla ilgili bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kürsüye çıktı.

Protokolde, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir dizi anlaşma olduğunu aktaran Taçoy, bunun Türkiye’de kullanılan Bütünleşik Sosyal Hizmet Bilgi Sisteminin KKTC’ye aktarımını da içerdiğini belirtti. Taçoy, sistemin aktarımına ihtiyaç duyulma sebebi olarak ise çift uyruklu kişilerin sosyal yardım taleplerini soruşturmada geçen zamanın azaltılması ve kişilerin her iki ülkeden de ve/veya ülke içinde farklı kurum ve kuruluşlardan yardım almasının önüne geçilebilmesi olarak gösterdi.

Protokolle, KKTC’de yeni bir sosyal hizmet binasının yapımının da mevcut olduğunu aktaran Taçoy, “Buradan murat ettiğimiz sosyal hizmeti gerçek anlamıyla verebilmektir” dedi.

Taçoy, ülkede sosyal hizmetlerin maaş bağlama dışında hizmet vermekte yetersiz kaldığını da ekleyerek, sosyal hizmetlerin sadece maaş bağlamak olmadığının altını çizdi.

Bahse konu protokolün kadın kooperatifçiliği ile ilgili etkinliğin yapıldığı gün imzalanması nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Taçoy, protokolün sadece kadınlarla ilgili olmadığını kaydetti. Taçoy, protokolün bir yıllık olduğunu da sözlerine ekledi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin “TC’de sosyal yardım ağına tabi olanların KKTC’ye geldiğinde ne olacağını” sorması üzerine Taçoy, “TC’den aldıkları yardım devam eder. Oradaki maaşı buraya gelir, bizden yararlanmazlar” yanıtını verdi.

-“ Hizmeti verecek olan bizim sosyal hizmet memurlarımızdır”

Ardından CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak “Türkiye’de verilen aile danışmanlığı hizmetinin burada da verilip verilmeyeceği” sorusunu yöneltmesi üzerine Taçoy, aile hizmeti ve sosyal hizmeti bir yerden vermeyi planladıklarını söyledi. Bunun üzerine Derya, “Bu hizmeti kim verecek? Bizim sosyal hizmet personelimiz mi yoksa Türkiye’den birileri mi gelecek?” diye sordu; Taçoy ise “Bu hizmeti verecek olan bizim sosyal hizmet memurlarımızdır. Türkiye’den gelecek personel Bütünleşik Sosyal Hizmet Bilgi Sisteminin kullanımı için gelecek personeldir” dedi.

Ardından Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yerinden söz alarak, Protokol’de TC Büyükelçiliği ile ilgili kısmı okudu ve “Büyükelçilik kimlere sosyal yardım ve hizmet yapacak?” diye sordu. Taçoy, bu soru üzerine Büyükelçiliğin TC vatandaşlarına hizmet vereceğini, Bütünleşik Sosyal Hizmet Bilgi Sistemi ile elde edilecek data ile ise çift uyruklu kişilerin her iki ülkeden de ve ülke içindeki farklı yerlerden yardım almasının önüne geçileceğini ve KKTC vatandaşlarının da aldığı yardımların takibinin yapılabileceğini anlattı.

-Şahali: “Tehlikeli bir taahhüt”

Ardından söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Erkut Şahali, protokolde okudukları ile Bakan Taçoy’un söylediklerinin farklı olduğunu savundu.

TC’nin kendi vatandaşlarına hizmet verebilmek için ülkede bir elçiliği olduğunu, ancak KKTC’de yaşayan ve yurttaş olan her bireyin KKTC ile muhatap olduğunu vurgulayan Şahali, 5 bine yakın sosyal yardım müracaatçısının takibinin yapılmasının zor olmadığını söyledi ve yaşananları “yönetsel zafiyet” olarak değerlendirdi.

Protokolde, Büyükelçiliğin sosyal yardım ve sosyal hizmet sunumuna katkı sağlaması için TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Büyükelçiliğin iş birliği yapacağının açıkça yazdığını kaydeden Şahali, Büyükelçiliğin emrinde 6 ay süreyle Türkiye’den gelecek personelin çalışacağının da belirtildiğini söyledi.

Ülkede sosyal hizmetlerin yürütülmesi için Türkiye’den gelecek personelin sahada faaliyet göstermesinin endişe verici olduğunu söyleyen Şahali, Protokolü “tehlikeli bir taahhüt” olarak niteledi.

Sosyal hizmetleri tamamen TC Elçiliğindeki bir masaya teslim edildiğini savunan Şahali, “Bu devletin uzman personeli, sayısı az da olsa, dururken niye bir başka ülkenin personelinin yancısı durumuna düşürülür? Yanlış anlamayın ama koltuğu da verseydiniz. Sizin yapacaklarınızı başkaları yapıyor zaten” dedi.

Şahali’nin ardından yeniden söz alarak kürsüye çıkan Bakan Taçoy, ülkede yapılan tüm yardımların sosyal hizmetlerde olan bir datada bilgisinin olmasını amaçladıklarını yineledi.

Muhalefetin niyetinin farklı olduğunu ifade eden Taçoy, bilgilerin muhafaza edilmesi için yazılıma ihtiyaç olduğunu anlattı.

-Talat: “Bu protokolle sosyal hizmetler faaliyetlerine paralel bir faaliyetin önü açıldı”

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat ise, uluslararası bazı protokollerle KKTC’nin iç mevzuatının “bypass” edildiğini söyledi. Bahse konu protokolün bakanın anlattığı gibi basit olmadığını ifade eden Talat, bu protokolle sosyal hizmetler faaliyetlerine paralel bir faaliyetin önünün açıldığını savundu.

-Erhürman: “Bu bakanlık neden var, size ne gerek var?”

Konuyla ilgili yerinden söz alan CTP Gene Başkanı Tufan Erhürman da, bahse konu protokolün, uluslararası anlaşma niteliğindeki başka protokoller gibi, merkezi idarenin uhdesindeki bazı yetkilerin devredilmesini içerdiğini ifade etti.

Protokolle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait yetkilerin TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TC sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına devredildiğini söyleyen Erhürman, “TC idaresinden ve TC sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gelecek kişiler, bu ülkede sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanacak hedef kitleyi de belirleyecek” dedi.

Erhürman Taçoy’a, “Çalışma Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanacaklar konusundaki hedef kitlesini belirleyemeyecekse, bu bakanlık neden var, size ne gerek var?” sorusunu yöneltti.

Yine yerinden söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın bahse konu Protokol’ün ekonomik, teknik ve ticari ilişkileri düzenleyen bir protokol olmadığını belirtmesi ve "Meclis bunu inceleyip mi buraya huzura getirdi?” diye sorması üzerine ise Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, konuyla ilgili Meclis’teki hukukçular ile görüşerek bir çalışma isteyeceğini söyledi.

Meclis'te daha sonra onaya ve bilgiye sunuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından güncel konuşmalara geçildi.