Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye Salı günü başlıyor. Meclis’teki bütçe maratonu, 8 gün sürecek.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 7 milyar 731 milyon 500 TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşme programı 20 Aralık’ta tamamlanacak.
Toplantılar, hafta sonu hariç her gün yapılacak ve saat 10.00’da başlayacak.
Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan tasarı, komitenin 13-28 Kasım arasındaki 9 toplantısında İçişleri, Tarım ve Maliye Bakanlıklarının bütçelerine yapılan toplam 26 milyon 500 bin TL’lik artışla, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak kabul edilmişti.