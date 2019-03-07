Medya Başarı Ödülleri başvuruları başladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Ödül Yönetmeliği’nin yeniden düzenlendiği ve yeni yönetmeliğe göre 11 Temmuz’da kutlanmakta olan Basın Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verileceği açıklandı.

KTGB tarafından yapılan yazılı açıklamada 18 dalda Medya Başarı Ödülleri yarışması için başvuruların başladığı ve başvuruların 3 Haziran’a kadar yapılabileceği duyuruldu.

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecek.

Açıklamaya göre, başvurulacak dallarla ilgili bilgi ve başvuru sırasında doldurulması gereken form, www.gazetecilerbirligi.com adresinden elde edilebiliyor.

ÖDÜL KOMİTESİ

Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de açıklandı. Buna göre Komite Başkanı Belgin Demirel, raportör Nezire Gürkan ve üyeler İbrahim Özejder, İzzet Volkan ve Mustafa Kortun oldu.

Ödül Komitesi’nin 1 Nisan, 2018 - 1 Haziran, 2019 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edeceği belirtildi.