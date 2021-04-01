Medya Başarı Ödülleri için başvuru kabul ediliyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 11 Temmuz’da kutlanacak Basın Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 18 dalda ödül verilecek Medya Başarı Ödülleri Yarışması için yarından itibaren 10 Haziran’a kadar başvuru kabul edileceği belirtildi.

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabileceği belirtilen açıklamada, başvurulacak dallarla ilgili bilginin www.gazetecilerbirligi.com adresindeki “Kütüphane” kısmında belgeler bölümünden ve birliğin sosyal medya hesapları Facebook, Linkedin, Twitter ve Instagram’dan elde edilebileceği kaydedildi.

Başvurularda kullanılmak üzere doldurulacak başvuru formu da www.gazetecilerbirligi.com sitesinden indirilebilecek.

Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından “Ümral Akpınar, Osman Kurt, Emin Akkor, Cemal Yıldırım ve Tarkan Kavaz”dan oluşturuldu.

Ödül Komitesi 2 Nisan 2020 ile 1 Haziran 2021 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Haziran olarak belirlendi.