Medya Etik Kurulu: “İnfiale neden olabilecek görüntüler paylaşılmamalı”

Medya Etik Kurulu, dün medyana gelen bir trafik kazasına ilişkin bazı dijital yayın yapan medya kuruluşları tarafından kullanılan görüntüler hakkında açıklama yaparak, medya organlarını “infiale neden olabilecek görüntüler paylaşmamaya” davet etti.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “kazalarda ne detaylar ve kanlı sahneler ne de toplumda infial yaratması muhtemel görüntüler yayınlanmalıdır” denilerek, dün Girne Çevre yolunda meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili video görüntülerinin, hem dijital ortamda yayın yapan medya kuruluşlarında hem de bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında yayımlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Oysa ki trafik kazası haberlerinde kanlı ve insan onurunu zedeleyici fotoğraf ve görüntü kullanılmaması kuralı kadar, toplumda birisine karşı kızgınlık yaratacak, kişileri ruhsal yönden etkileyecek yani infiale neden olacak görüntüler de paylaşılmamalıdır” denilerek şunlar kaydedildi:

“İnternet ortamında yayın yapan birçok medya kuruluşumuz bu vazgeçilmez olması gereken kuralları göz ardı ederken bazı sosyal medya kullanıcıları da ne yazık ki söz konusu görüntüleri yayımlamıştır. Medyanın görüntüleri kullanma hakkı elbette vardır ama söz konusu görüntülerde iki aracın çarpışma anındaki şiddetin gösterilmemesi yani çarpışma anında videonun sonlandırılması gerekirdi. Mevcut görüntülerde birinin istemese de bir diğer kişinin hayatını sonlandırmaya yönelik bir eylemi olduğu yorumu ortaya çıkar ki bu da hoş bir durum değildir. Topluma ayna olmayı amaç edinen medya organlarını bu kurallara uymaya davet ederiz.”