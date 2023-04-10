Medya Etik Kurulundan uyarı cezaları

Medya Etik Kurulu, 5 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında gelen şikayetleri değerlendirerek, Halkın Sesi ve KıbrısWeb Gazetelerine uyarı cezası verme kararı aldı.

Konuyla ilgili Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre ceza 25 Mart tarihinde KıbrısWeb, 27 Mart tarihinde de Halkın Sesi internet gazetelerinde yer alan ve İsrailli iş insanlarının satın aldığı taşınmazları konu edinen haberler nedeniyle verildi.

Açıklamada haberlerin başlık ve içeriklerinin, gazetecilik meslek ilkelerinin “şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmamalıdır” diyen 15, “ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapmamalıdır” diyen 16 ve “gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermelidir” diyen 20. maddelerine aykırı olduğu kaydedilirken, gazetelere özellikle bu alanlarda daha duyarlı olma çağrısında bulunuldu.