Medya kuruluşlarına yönelik hibe programı başvuruları açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Türkiye ile KKTC arasında bu yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen “İletişim Faaliyet ve Projelerine Katkı Projesi”yle, medya mensuplarına ve kuruluşlarına toplamda 1 milyon TL hibe desteği sunulacağını açıkladı.

“KKTC’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerini artırmayı, ülkenin tarih, kültür, spor ve sosyal yaşamının kitlelerle paylaşılmasının önünü açmayı, KKTC ile Türkiye’deki medya kuruluşlarının iş birliğinin geliştirilmesini” amaçladığı belirtilen proje kapsamında aktarılacak kaynağın üç ayrı öncelik kategorisine göre değerlendirileceği duyuruldu.

Öncelikler şöyle sıralandı:

“Öncelik 1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerini artıracak proje ve faaliyetler.

Öncelik 2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti medya kuruluşlarının iş birliğini geliştirecek proje ve faaliyetler.

Öncelik 3: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirdiği proje ve desteklerin tanıtımını yapmaya, iletişim araçları vasıtasıyla görünürlüğünü sağlamaya yönelik kısa film ve belgesel faaliyetleri.”

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı olan 1 milyon TL’nin 400 bin TL’si Öncelik 1, 240 bin TL’si Öncelik 2, 360 bin TL’si ise Öncelik 3 kategorileri için tahsis edilecek.

-“İletişim Faaliyetlerine Katkı Projesi"ne kimler başvurabilir?

KEİ Ofisi’nin açıklamasında, projeye başvurabileceklerle ilgili şu detaylar verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş Basın Yasası, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, Bilişim Suçları Yasası ile bu yasalara dayanılarak hazırlanan mevzuatlara uygun faaliyetler yürüten gazete, dergi, internet gazetesi, radyo ve televizyonlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dernekler Yasası altında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, platform, federasyon, konfederasyon ve merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcilikleri) ve kendi yasası ile medya alanında faaliyet gösteren birlikler,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basın Kartı Komisyonu tarafından basın kartı verilen, yerli veya yabancı bir basın-yayın kuruluşunda kadrolu, sözleşmeli veya telif ya da ücret karşılığında yazar, yönetmen, muhabir, kameraman, fotoğrafçı, karikatürist ve benzeri sıfatlarla haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen, kamuoyunun haber alma, öğrenme, bilgilenme ihtiyacını yerine getiren ve asli işi ile başlıca geçim kaynağı bu olan kişiler.”

-Başvuru için gerekli belgeler

Başvuruların 7 Ekim’e kadar “Başvuru Rehberi”nin ekinde bulunan “Başvuru Formu” ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılması gerektiği; bu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin www.kei.gov.tr internet adreslerinden temin edilebileceği belirtildi.

Projeye dair soru sormak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne gelerek danışabilirler ya da 0 392 610 0700 telefonu arayarak bilgi alabilecekleri de eklendi.